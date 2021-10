Πάου Γκασόλ: Αποσύρθηκε ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ

Ο Πάου Γκασόλ ανακοίνωσε το τέλος μιας λαμπρής καριέρας. Οι ευχέες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον Ισπανό θρύλο.

O Πάου Γκασόλ, κορυφαίος Ισπανός παίκτης του μπάσκετ στην ιστορία, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Βαρκελώνη, αυτό που ήταν αναμενόμενο: την αποχώρησή του από το επαγγελματικό μπάσκετ.

«Σήμερα είμαι εδώ για να σας πω αυτό που μπορούσατε να προβλέψετε: ότι πρόκειται να αποσυρθώ από το επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι μια δύσκολη απόφαση μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια στοχαστική απόφαση. Πρέπει να ξέρεις πώς να αλλάξεις ταχύτητα και να ξέρεις πώς να απολαύσετε τον εαυτό σας. Ήθελα να σταματήσω παίζοντας, όχι με πατερίτσες και με χειρουργικές επεμβάσεις», είπε παρουσία –πρώην-συμπαικτών, αγαπημένων φίλων και της οικογένειάς του, ο Πάου Γκασόλ που στις 6 Ιουνίου έγινε 41 ετών.

Αποχωρεί ως ο μεγαλύτερος Ισπανός μπασκεμπολίστας στην Ιστορία, έχοντας δύο δακτυλίδια NBA, τρία πρωταθλήματα ACB, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την ισπανική ομάδα, δύο ασημένια Ολυμπιακά και έως έξι ακόμη μετάλλια με μια Ισπανία που την βοήθησε να τοποθετηθεί στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Μια καριέρα που σημαδεύτηκε από μεγάλες στιγμές όπως η επιλογή του ως νούμερο 3 στο ντραφτ, η διάκριση ως «καλύτερος νέος της χρονιάς», η μεταγραφή του στη μεγαλύτερη ομάδα του ΝΒΑ τος ΛΑ Λέικερς.

«Ευχαριστώ τους φιλάθλους. Ισως κάποιες φορές δεν συνειδητοποιείς τη σημασία των οπαδών και την ενέργεια που σου δίνουν. Όταν οι εξέδρες είναι γεμάτα και δονούνται, σε κάνουν να νιώθεις σαν ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την αγάπη και την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο θαυμασμός που δέχομαι είναι πάντα συντριπτικός. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Τύπο που με συνόδευε σε αυτό το ταξίδι. Χάρη σε εσάς η δουλειά μας φτάνει στους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ως παίκτης και ως άτομο και ελπίζω να συνεχίσω βασίζομαι σε εσάς σε νέα έργα. Τίποτα δεν είναι σημαντικό στη ζωή αν δεν είσαι μέλος μιας ομάδας ή ενός γκρουπ», πρόσθεσε.

«Πάντα μου έλεγαν ότι το σημαντικό δεν είναι να φτάσεις εκεί αλλά να μείνεις. Δεν έχω προσπαθήσει να μείνω αλλά πάντα να είμαι καλύτερος. Και όχι να βάζω όρια. Γι αυτό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με βοήθησαν και είχαν μεγάλη επιρροή στην καριέρα μου. Σε μια τόσο μακρά καριέρα συνεργάζεστε με πολλούς ανθρώπους και πρέπει να είσαι πολύ ευγνώμων σε πολλούς ανθρώπους. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία, που μπόρεσα να παίξω ξανά στην Μπάρτσα. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Τότε μπόρεσα να παίξω για άλλη μια φορά με τη "La Familia", με την εθνική ομάδα, κάτι πολύ ιδιαίτερο αν και τελικά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε μετάλλιο. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δώσατε γιατί ήταν πολύ ιδιαίτεροι μήνες. Είμαι πολύ χαρούμενος και ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της καριέρας μου», συμπλήρωσε, συνεχίζοντας την αναφορά του για τη Μπαρτσελόνα.

«Ήρθε ένα σημείο όπου ήμουν πολύ ήρεμος σχετικά με αν τελείωνε η κααριέρα μου. Ημουν ήσυχος. Αλλά υπήρχε κάτι εξαιρετικό. Όταν είδαμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, η ευκαιρία να υπογράψω στην Μπάρτσα παρουσιάστηκε, κάτι που δεν ήταν στο δικό μου σχέδια. Είχα την ψευδαίσθηση να παίζω μια μέρα μπροστά στην κόρη μου και δουλέψαμε γι' αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν ότι ήταν δύσκολο να παίξω ξανά στα 39 αλλά είμαι άνθρωπος των προκλήσεων και ένιωσα να αγωνίζομαι λίγο για το απίθανο», είπε και αφού ευχαρίστησε προπονητές, συμπαίκτες, παράγοντες, τους γονείς και τα αδέρφια του διαιτητές, πρόσθεσε: «Ήθελα να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ που είσαι ο σύντροφός μου, η γυναίκα μου και η μητέρα της κόρης μας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τρελά , μετακομίζοντας από το ένα μέρος στο άλλο και είχατε αναλάβει την ευθύνη για όλα.. Νιώθω σαν ένας από τους πιο τυχερούς άνδρες στον κόσμο. Σ 'αγαπώ».

Τέλος, ο Γκασόλ είπε: «Η φιλανθρωπία είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Από το 2003 είμαι πρεσβευτής της UNICEF και η συνεργασία με το ίδρυμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολύ σημαντική. Το έργο είναι ότι στην Ισπανία υπάρχει ένα σχέδιο κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

Έχω επίσης επενδύσει και συμβουλεύσει διάφορες εταιρείες ευθυγραμμισμένες με την υγεία και τον αθλητισμό. Εταιρείες όπως BetterUp, Overtime ... και μερικές ακόμη που θα ανακοινώσω. Πρόκειται για επενδύσεις στην υγεία, τον αθλητισμό...

Πέρα από τους τίτλους και τα μετάλλια στα οποία κατάφερα να γίνω μέρος τους, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι η καθημερινότητα. Είναι σημαντικό να απολαμβάνουμε το παρόν, τη κάθε στιγμή με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό θα κάνω από τώρα και στο εξής Θα συνεχίσω. Αυτό δεν είναι αντίο, είναι ένα που συνεχίζουμε. Κλείσαμε τη σκηνή του παίκτη, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ακόμα ανοιχτά. Οι δυνατότητες να κάνεις σημαντικά πράγματα είναι πολλές. Αυτή είναι η σκέψη που έχω», είπε, σηκώθηκε πήρε στην αγκαλιά του την κόρη του, γνωρίζοντας για μία ακόμα φορά την αποθέωση.

Οι ευχές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Μετά την ανακοίνωση του Πάου Γκασόλ για το τέλος της καριέρας του, οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλησαν να τον συγχαρούν και να του ευχηθούν μέσω των λογαριασμών τους στα social media.

«Ένας μεγάλος αθλητής με θεϊκές αρετές! Θα λείψεις από τους παίκτες, τους φιλάθλους και από το ίδιο το παιχνίδι», ανέφερε η ανάρτηση των ερυθρόλευκων.

