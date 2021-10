Αθλητικά

BCL: Ιστορική νίκη για το Λαύριο, ήττα για τον ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε το Λαύριο που επιβλήθηκε της Ντιζόν, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ιγκοκέα.

Ποδαρικό με το... δεξί, πραγματοποίησε το Λαύριο στο εφετινό Basketball Champions League. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη επικράτησε με 65-63 της Ντιζόν στο ΣΕΦ, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.

Ένα ηρωικό καλάθι του Κένι Γκόινς στα 5΄΄ για τη λήξη και το μπλοκ του ίδιου στην εκπνοή του αγώνα, στην προσπάθεια του Ρασάρντ Κέλι για το νικητήριο τρίποντο των Γάλλων, έκριναν την αναμέτρηση και έχρισαν τον Αμερικανό φόργουορντ πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα.

Σε μία αναμέτρηση που το Λαύριο τα... είχε με την ευστοχία του από τα 6.75 (5/25 τρίποντα), αλλά και με την αδυναμία του στα ριμπάουντ, κυρίως στα επιθετικά (9 έναντι 15 της Ντιζόν), οι λεπτομέρειες και η αποφασιστικότητα της ελληνικής ομάδας στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο ήταν τα στοιχεία που έκριναν τον αγώνα και χάρισαν στους γηπεδούχους μία ιστορική νίκη.

Συγκεκριμένα, το τρίποντο του Τάισον Κάρτερ στο 38΄ (61-56) ήταν αυτό που χάρισε ψυχολογία στο Λαύριο, ενώ η ασίστ του Μουράτου στον Γκόινς και το όμορφο τελείωμα του Αμερικανού, ο οποίος με λέι απ κράτησε τη διαφορά για την ελληνική ομάδα (63-57 στο 39΄), έδειξαν να «σφραγίζουν» τη νίκη. Ωστόσο δύο κολλητά τρίποντα των φιλοξενούμενων έφεραν την ισοφάριση (63-63 στα 28΄΄ για τη λήξη), με τη συνέχεια να ανήκει στον MVP του αγώνα Κένι Γκόινς!

Πρώτος σκόρερ του Λαυρίου ο Τάισον Κάρτερ με 15 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν η προσφορά του Δημήτρη Κακλαμανάκη (13π., 9ρ.). Από τους Γάλλους ξεχώρισε ο Τσέις Σίμον με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 30-28, 44-43, 65-63

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Γιλμάζ, Μπαλντίνι

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 15 (2), Γκόινς 10 (2), Κακλαμανάκης 13, Λούις 9, Μουράτος 10 (1), Αμίνου 2, Γερομιχαλός, Νικολαΐδης 4, Περσίδης, Σμιθ 2.

ΝΤΙΖΟΝ (Μάρκοβιτς): Αλίνγκ 1, Χένρι 7 (1), Χόλστον 13 (3), Κέλι 14, Σάιμον 15 (4), Ντουκότ, Γκαλιού, Κάτις 4, Λουμ 4, Γουέαρ 5.



Την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε το Λαύριο που επιβλήθηκε της Ντιζόν, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ιγκοκέα.

Η ομάδα του Λαυρίου έζησε μεγάλες στιγμές την περσινή σεζόν, αφού έφτασε ως τους τελικούς του πρωταθλήματος, και συνεχίζει να γράφει ιστορία φέτος, αφού έκανε και την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη υποδέχθηκε τη Ντιζόν στο ΣΕΦ και έπειτα από ένα 40λεπτο ντέρμπι κατάφερε να επικρατήσει με 65-63. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, για να έρθει ένα ξέσπασμα από το Λαύριο στο τελευταίο δίλεπτο, όταν ο Κάρτερ με τρίποντο έκανε το 61-56 και ο Μουράτος με κάρφωμα έγραψε το 63-57 στα 55 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Οι Γάλλοι αντέδρασαν και με δύο τρίποντα των Χένρι και Χόλστον ισοφάρισαν, αλλά ο Γκόινς 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη σκόραρε και έδωσε τη νίκη με 65-63.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 30-28, 44-43, 65-63

Ήττα στο τέλος για τον ΠΑΟΚ

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για το Basketball Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ιγκοκέα εκτός έδρας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-64. Αποτέλεσμα που «πόνεσε» τους Θεσσαλονικείς, αφού ήταν μπροστά με +6 στο τέλος της γ’ περιόδου και έδειχναν έτοιμοι για τη νίκη, αλλά οι Τζόρτζεβιτς και Ραντάνοφ στο τελευταίο λεπτό έκαναν τη ζημιά και οδήγησαν τους γηπεδούχους στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-12, 26-32, 43-49, 68-64.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαγραφή Μπογδάνου: οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ταλιμπάν: Αφγανές πολιτικοί που φυγαδεύτηκαν στην Ελλάδα μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κυπαρισσία: στη φυλακή ο 39χρονος για τη δολοφονία της Μόνικα