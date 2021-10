Κοινωνία

Συγγρού: Τροχαίο ατύχημα με νεαρή τραυματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην λεωφόρο Συγγρού. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπκλάκησαν δυο αυτοκίνητα, τα οποία κάτω από αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί από το δρόμο.

Από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί μια νεαρή κοπέλα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μένιος Φουρθιώτης: Αποφυλακίστηκε με όρους

Άγιος Παντελεήμονας: νεκρός 52χρονος αγνοούμενος

Μητσοτάκης για Συμφωνία των Πρεσπών: η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να την τηρεί πιστά