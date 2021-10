Κόσμος

Ιαπωνία: Σεισμός ταρακούνησε τον βορρά της χώρας

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τους νομούς Αόμορι και Ιουάτε, στη βόρεια Ιαπωνία, τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:46 τοπική ώρα), χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τσουνάμι, σύμφωνα με την ιαπωνική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε εγκατάσταση επεξεργασίας πυρηνικού καυσίμου στην περιοχή, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Σιδηροδρομικές εταιρείες ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια για να γίνουν έλεγχοι στις γραμμές.

