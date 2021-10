Κόσμος

Τυνησία: συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Σκοτώθηκαν όλοι οι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Τρεις Τυνήσιοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στη συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια νυχτερινών γυμνασίων στην επαρχία Γκαμπές, στη νότια Τυνησία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

«Οι τρεις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού σκοτώθηκαν όλοι στη συντριβή», επιβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Μοχάμεντ Ζέκρι.

Διενεργείται «τεχνική» έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής στην πόλη Ελ Χάμα, στην επαρχία Γκαμπές, πρόσθεσε ο κ. Ζέκρι, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

