Επίδειξη μόδας στο Παρίσι: Εισβολέας στην πασαρέλα (βίντεο)

Άνδρες της ασφάλειας έριξαν στο πάτωμα την ακτιβίστρια και την ακινητοποίησαν, πριν την απομακρύνουν από τον χώρο της εκδήλωσης.

Μια γυναίκα εισέβαλε στην επίδειξη μόδας του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι και περπάτησε στην πασαρέλα, θέλοντας να καταδικάσει με αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο της υπέρμετρης κατανάλωσης στον πλανήτη.

Η διαδηλώτρια από την ακτιβιστική οργάνωση “Les Amis de la Terre - France” κρατούσε ένα πλακάτ, στο οποίο αναγραφόταν "Υπερκατανάλωση = Αφανισμός".

Τη γυναίκα ακινητοποίησαν, ρίχνοντάς τη στον πάτωμα, άνδρες της ασφάλειας, προτού την οδηγήσουν εκτός του χώρου.

why is this dumb thot protesting at the louis vuitton show? if you want to protest then go do it in front of the people who wear head to shein and h&m. extreme activists are cancer cells on normal peoples’ ass pic.twitter.com/cO2J42rNqH