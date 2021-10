Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την κατάθεση του 40χρονου. Η μετάγγιση του καυστικού υγρού για να μεγιστοποιήσει τη ζημιά που θα προκαλούσε στην Ιωάννα.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μιλώντας για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην πολύκροτη δίκη, είπε αρχικά ότι η κατάθεση του 40χρονου μάρτυρα πιστοποίησε όσα ακριβώς ισχυρίζεται μέχρι σήμερα η Ιωάννα, ότι δηλαδή της είχε στείλει ένα αίτημα φιλίας και κάποια μηνύματα στα social media και ότι ποτέ δεν είχαν συναντηθεί.

Σε ότι αφορά την κατηγορούμενη, ο 40χρονος δήλωσε ότι είχαν μια περιστασιακή ελεύθερη σχέση και τίποτα περισσότερο.

Ο κ. Λύτρας εστίασε στην κατάθεση του ιατροδικαστή, ο οποίος διευκρίνισε ότι το καυστικό υγρό το οποίο χρησιμοποίησε η κατηγορούμενη πωλείται σε συσκευασίες του 1 λίτρου. Εκείνη όμως χρησιμοποίηση 2 συσκευασίες παρότι ακόμα και μια μικρή ποσότητα από τη μια συσκευασία μπορεί να αποβεί μοιραία για αυτόν που θα το δεχθεί.

Μάλιστα επειδή το στόμιο της συσκευασίας είναι μικρό, όπως ας πούμε ενός μπουκαλιού νερού, η κατηγορούμενη το μετάγγισε σε δοχείο με μεγαλύτερο στόμιο, ώστε να προκαλέσει όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούσε στο θύμα της.

Ο κ. Λύτρας τόνισε επίσης, ότι όλοι οι ειδικοί που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα, είναι ξεκάθαροι ότι η βούληση της κατηγορουμένης ήταν να σκοτώσει τι θύμα της, αφού για παράδειγμα οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε αυτόν που δέχεται αυτό το καυστικό υγρό φτάνουν τους 400 βαθμούς κελσίου και ο λόγος που η Ιωάννα επέζησε είναι γιατί είχε τη ψυχραιμία να πάει στο φαρμακείο και να πλυθεί.

Η κυρία Καλοφώνου, πλαστική χειρουργός και θεράπων ιατρός της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η Ιωάννα ζει σήμερα εξαιτίας μιας σειράς ευτυχών συμπτώσεων.

Αν για παράδειγμα είχε λιποθυμήσει και είχε μείνει μέσα στη λίμνη με το καυστικό υγρό που της έριξε η κατηγορούμενη πιθανότατα αυτό θα ήταν μοιραίο για τη ζωή της. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί αν δεν ήταν δίπλα το φαρμακείο στο οποίο κατέφυγε για τις πρώτες βοήθειες ή αν από έκπληξη είχε ανοίξει το στόμα της και είχε καταπιεί μια ελάχιστη ποσότητα από το καυστικό υγρό που δέχθηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πλαστικός χειρούργος, Πέτρος Δημοβέλης, είπε ότι η θερμοκρασία στο σώμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου μετά την επίθεση με το βιτριόλι, έφτασε τους 440 βαθμούς κελσίου και θα μπορούσε να αποδειχτεί μοιραία για τη ζωή της αν δεν είχε δεχθεί άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιαπωνία: Σεισμός ταρακούνησε τον βορρά της χώρας

Επίδειξη μόδας στο Παρίσι: Εισβολέας στην πασαρέλα (βίντεο)

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 179 σημεία της Ελλάδας