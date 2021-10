Life

“The 2Night Show”: Κατσούλης - Ρουμελιώτη για την επανασύνδεση και τον γάμο (βίντεο)

Το “αχώριστο” ζευγάρι που έγινε γνωστό μέσα από το “Survivor”, μίλησε για τον έρωτα και τα σχέδια για το μέλλον.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το “αχώριστο” ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από το “Survivor” μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον χωρισμό, αλλά και την επανασύνδεσή του, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, βγαίνοντας από το παιχνίδι.

«Δεν είχα λόγο να μη δεχτώ την πρόταση» είπε στο “The 2Night Show” ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος αιτιολόγησε την απόφασή του. «Ήθελα να πάω να τη βοηθήσω, κανείς δεν την γνωρίζει όπως εγώ. Έβλεπα μια διαφορετική Μαριαλένα στο “Survivor”. Ήταν νευρική, είχε χάσει το χαμόγελό της. Μου έλειπε σαν άνθρωπος, όταν χωρίσαμε. Την διεκδικούσα αρκετούς μήνες μέχρι να την κερδίσω».

«Δεν ήθελα να τον πάρουν στο παιχνίδι. Δεν ήθελα να τον βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκε στο “Survivor” έπαθα σοκ. Είχα πάει στη ζούγκλα για να μη τον βλέπω και ήρθε. Ο καθένας θα πάθαινε αυτό το σοκ. Μίλησα όπως μίλησα για τον Σάκη. Μετέπειτα άλλαξαν κάποια δεδομένα, κάποιες συγκυρίες και καταστάσεις. Η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν τόσο ραγδαία…», είπε από την πλευρά της η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, υπογραμμίζοντας πως «Χωρίσαμε για πολύ χαζούς λόγους».

«Είμαστε παντού μαζί πλέον. Το πατρικό μου από το σπίτι του Σάκη είναι δύο λεπτά», σημείωσε η Μαριαλένα, που μαζί με τον εκλεκτό της καρδιά της κάνει σχέδια για το μέλλον.

Όταν ο Γρηγόρης ανέφερε ότι θα γίνει κάποια πρόταση γάμου, η νεαρή γυμνάστρια απάντησε «Δεν είμαι ακόμη έτοιμη για γάμο». Ο Σάκης από την άλλη τόνισε: «Άμα γίνει η πρόταση γάμου, πρέπει η στιγμή να είναι ιδιαίτερη. Θα γίνει χωρίς κάμερες».

Τέλος, αφού απάντησαν ο ένας για τον άλλον με… τα μάτια κλειστά, μεταμόρφωσαν ο ένας τον άλλον και στιλιστικά!

