Αθλητικά

“The 2Night Show” - Φουντούλης : Τα ωραιότερα στο πόλο γίνονται κάτω από το νερό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός της εθνικής πόλο σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην παρέα του “The 2Night Show” ήρθε το βράδυ της Τρίτης ο Γιάννης Φουντούλης, αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο, που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που με τη “συγγνώμη” του για τους πανηγυρισμούς της εθνικής ομάδας πόλο συγκλόνισε όλη τη χώρα, μίλησε για τη χαρά της νίκης, για τα μελλοντικά του σχέδια και για την οικογένειά του, ενώ αποκάλυψε όλα όσα γίνονται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κάτω από το νερό.

«Τα ωραιότερα στο πόλο συμβαίνουν κάτω από το νερό, αλλά δυστυχώς ο θεατής δεν μπορεί να τα δει. Μπορεί να σκιστεί το μαγιό ενός αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα», είπε μεταξύ άλλων.

Ανέφερε επίσης πως έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά, αλλά δεν ξέρει αν θα είναι αυτός ο δρόμος που θα ακολουθήσει επαγγελματικά, όταν σταματήσει το πόλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επίδειξη μόδας στο Παρίσι: Εισβολέας στην πασαρέλα (βίντεο)