Τουρκία: Η Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα στα νησιά

Η Άγκυρα σε επιστολή της προς τον ΟΗΕ επαναφέρει τη θέση της περί σύνδεσης της κυριαρχίας επί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την αποστρατιωτικοποίησή τους.

Επανάληψη των οξυμένης επιθετικότητας τουρκικών θέσεων περί σύνδεσης της κυριαρχίας επί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την αποστρατιωτικοποίησή τους αποτελεί η τελευταία επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου.

Πρόκειται για την απάντηση στην από 27ης Ιουλίου επιστολή της μόνιμης αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρίας Θεοφίλη, που τότε είχε απορρίψει με πλήρη επιχειρηματολογία το σύνολο των τουρκικών απόψεων, οι οποίες στόχευαν στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η επιστολή, πολύ λιγότερο λεπτομερής από την προηγούμενη του κ. Σινιρλίογλου (13 Ιουλίου), την οποία αποκαλύπτει σήμερα η «Καθημερινή» εστάλη στον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 30 Σεπτεμβρίου και είναι σαφέστατα ενταγμένη στην προσπάθεια της Άγκυρας να κλιμακώσει την ένταση, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Το τουρκικό κρεσέντο έγινε πασιφανές και κατά τη διάρκεια της κρίσης με το ερευνητικό «Nautical Geo» που παραμένει δεμένο στη Λάρνακα έπειτα από τις απειλές και την κινητοποίηση της Άγκυρας.

Στο τέλος της επιστολής του ο κ. Σινιρλίογλου σημειώνει ότι «η Τουρκία καλεί για ακόμα μία φορά την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις προβλέψεις αποστρατιωτικοποίησης μιας σειράς συνθηκών και να επαναφέρει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ήταν πριν από την πραγματοποίηση των παραβιάσεων της Ελλάδας».

Ο κ. Σινιρλίογλου κατηγορεί την Ελλάδα για παραβιάσεις των συνθηκών της Λωζάννης (1923) και του Παρισιού (1947). Ειδικά ως προς τη συνθήκη της Λωζάννης, σημειώνει ότι αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει κάποια απόφαση που ελήφθη στο Λονδίνο, βάσει της οποίας παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1914. Σύμφωνα με το τουρκικό σκεπτικό, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι «η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι εξαρτώμενη από την αποστρατιωτικοποίησή τους, Επαναλαμβάνει ότι το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αφορά τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, ενώ προσθέτει ότι για τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη οι προβλέψεις είναι ακόμη αυστηρότερες λόγω «εγγύτητας στην τουρκική ενδοχώρα».

Το ολιγοσέλιδο κείμενο του κ. Σινιρλίογλου αποτελεί ένα συμπίλημα νομικών όρων και συνθηκών τις οποίες επικαλείται, ανάμεσα στις οποίες και το δικαίωμα της Σουηδίας να επιβάλει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών Ολαντ, που βρίσκονται στο στόμιο του Βοθνικού Κόλπου αλλά ανήκουν στη Φινλανδία. «Κατά τον ίδιο τρόπο» σημειώνει ο Τούρκος διπλωμάτης, «η Τουρκία, ένα ενδιαφερόμενο κράτος, έχει το δικαίωμα να επιμείνει στη συμμόρφωση από την Ελλάδα με τις συμβατικές υποχρεώσεις αποστρατιωτικοποίησης με τις οποίες η Ελλάδα είναι δεσμευμένη»

Σε μία ακόμη νομικίστικη ερμηνεία, ο κ. Σινιρλίογλου υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχοντας στρατιωτικοποιήσει τα νησιά «έχει χάσει το δικαίωμα να διεκδικεί την αντίθεση» σε μια σειρά από συνθήκες «και τα δικαιώματα που ισχυρίζεται ότι πηγάζουν από αυτές».

