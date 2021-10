Κοινωνία

Φυλακές Τρίπολης: Η απόπειρα απόδρασης και πώς αντέδρασαν Λιγνάδης - Φιλιππίδης (βίντεο)

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1. Τι είπε ο πρόεδρος των εξωτερικών φρουρών, Γιώργος Κωστίκας, για το επεισόδιο και τους πυροβολισμούς.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την απόπειρα απόδρασης που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις φυλακές της Τρίπολης, όπου κρατούνται ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο Πέτρος Φιλιππίδης, φιλοξένησε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Τάσος Τεργιάκης, όλα έγιναν γύρω στις 7 το απόγευμα, στη διάρκεια προαυλισμού των κρατούμενων, όταν ένας Αφγανός επιχείρησε να αποδράσει. Ήχησε ο συναγερμός και οι φρουροί έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Φιλιππίδης και Λιγνάδης βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εσωτερικό των φυλακών, παρέμειναν ψύχραιμοι και οδηγήθηκαν στα κελιά τους.

Ο Γιώργος Κωστίκας, πρόεδρος των εξωτερικών φρουρών, μίλησε στην εκπομπή για το επεισόδιο. Όπως είπε, ο Αφγανός, που είχε μεταχθεί από την Αθήνα, προσπάθησε να αναρριχηθεί στον τοίχο της φυλακής, άλλα έγινε αντιληπτός. Δεν υπάκουσε στις εντολές των φρουρών, οι οποίοι έριξαν προειδοποιητικές βολές. Όταν ο Αφγανός κρατούμενος συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να διαφύγει, έπεσε στο έδαφος και ακινητοποιήθηκε.

