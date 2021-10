Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβολιασμένοι: τα μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα

Τα μέτρα θα συγκεκριμενοποιηθούν μετά την εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων και θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Όλα τα πιθανά σενάρια.

Μετά την εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, στις 10 σήμερα το πρωί, το υπουργείο Υγείας αναμένεται να οριστικοποιήσει τα μέτρα που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους εμβολιασμένους, ιδίως μέσα σε κλειστούς χώρους, και να τα ανακοινώσει στις 15:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φιλοσοφία των νέων μέτρων προσανατολίζεται σε μία ανοιχτή κοινωνία που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εμβολιασμένους να επιστρέψουν στην κανονικότητα και να προστατεύσει τους ανεμβολίαστους, χωρίς όμως να τους επιβάλει επιπλέον περιορισμούς.

Χαρακτηριστικά της κατεύθυνσης αυτής είναι και τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας θάνος Πλεύρης -μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του open- ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν πιο περιοριστικά τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Διευκρίνισε δε ότι δεν μπορούν πλέον να υπάρχουν οριζόντια μέτρα ανά περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ελευθερίες θα είναι περισσότερες, ακόμη και στις «κόκκινες περιοχές». Όπως είπε, δεν υπάρχουν σκέψεις για μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν πέρυσι, υπονοώντας ότι μέτρα τύπου απαγόρευσης μετακινήσεων από νόμο σε νόμο δεν έχουν θέση σε αυτή τη χρονική συγκυρία.

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, επισημαίνει σε κάθε τόνο ότι όλα εξαρτώνται από την επιδημιολογική πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, η οποία αν και είναι διαφορετική από την περσινή χρονιά -καθώς υπάρχουν περισσότερα όπλα στη φαρέτρα των ειδικών, με κυρίαρχο αυτό του εμβολιασμού- παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στον σωστό χρόνο.

Στην παρούσα φάση, οι κλειστοί χώροι διασκέδασης συνεχίζουν να παραμένουν απαγορευτικοί για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, την ίδια ώρα που δίνονται επιπλέον ελευθερίες στους κλειστούς χώρους διασκέδασης για τους εμβολιασμένους και θα τους επιτρέπουν σύμφωνα με πληροφορίες να ζήσουν στιγμές διασκέδασης όπως πριν από την πανδημία.

«Από τη στιγμή που τώρα έχουμε εμβόλιο θα πρέπει, τουλάχιστον στο πλαίσιο που έχει να κάνει με δραστηριότητες μόνο εμβολιασμένων, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κανονικότητα» δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του real fm ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τα μέτρα δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τους ανεμβολίαστους και εκτιμά ότι θα αποτελέσουν κίνητρο, ειδικά στις νεότερες ηλικίες 18-30 που θέλουν να βγουν έξω, να ξαναζήσουν τη ζωή τους, να δουν ότι το εμβόλιο είναι η μοναδική, η βασική εναλλακτική την οποία έχουμε, όπως χαρακτηριστικά έχει δηλώσει.

«Η κυβέρνηση δεν θέλει να περιορίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, αρκεί αυτή να γίνεται με ασφάλεια» είπε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στις παρελάσεις, εξηγώντας ότι παρόμοιες εκδηλώσεις είναι η συνεύρεση πολλών ανθρώπων σε ένα γήπεδο ή σε μία διαδήλωση.

