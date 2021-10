Life

Μένιος Φουρθιώτης: Εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Με πολλαπλά τραύματα στο ΚΑΤ ο Μένιος Φουρθιώτης μετά την αποφυλάκισή του. Τι συνέβη;

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Μένιος Φουρθιώτης, μία μόλις ημέρα μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες,μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο ΚΑΤ και αναμένεται να χειρουργηθεί στο πόδι και πιθανότατα στη σπονδυλική στήλη μετά από ατύχημα που είχε το βράδυ της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μένιος Φουρθιώτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Με διάταξη ανακριτή, βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλλού με 30.000 ευρώ εγγύηση, υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση τηλεοπτικών εμφανίσεων.

