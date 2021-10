Αθλητικά

Νίκος Τσουμάνης: θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε φίλοι του ποδοσφαιριστή που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του. Τα οικονομικά προβλήματα, το άγχος και η απόγνωση.

Σε κατάσταση σοκ ο κόσμος του ποδοσφαίρου και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Νίκου Τσουμάνη.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε το πρωί της Τρίτης νεκρός, μέσα στο αυτοκίνητό του, στην Νέα Κρήνη, με πολλά ερωτήματα για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του να παραμένουν αναπάντητα μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατός του Νίκου Τσουμάνη προήλθε από ασφυξία. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε δεμένος με δεματικά καλώδια μίας χρήσεως (tie wrap) στον λαιμό του, από τα οποία φαίνεται να προήλθε ο ασφυκτικός θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του Νίκου Τσουμάνη επισημαίνουν ότι αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα οικονομικά προβλήματα, καθώς χρωστούσε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εμφανιζόταν πιεσμένος ψυχολογικά.

Είχε παλαιότερα ανοίξει ένα μαγαζί στην Ηγουμενίτσα που δεν πήγε καλά, ενώ έκανε και άλλα οικονομικά ανοίγματα, τα οποία δεν μπορούσε να καλύψει από τις αποδοχές που είχε από το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο παλιός συμπαίκτης και φίλος του, Ανδρεάς Τάτος, ο οποίος ήταν συγκλονισμένος.

«Τον είδα το καλοκαίρι και μιλήσαμε τελευταία φορά πριν 20 ημέρες», είπε ο Ανδρέας Τάτος, καθώς «λόγω της δουλειάς μου μετακινούμαι συχνά».

Όπως είπε, το ποσό που φέρεται να όφειλε ο Νίκος Τσουμάνης, ανέφερε ότι επρόκειτο για 20.000 ευρώ, δεν ήταν τόσο μεγάλο και θα μπορούσε αν είχε ζητήσει βοήθεια από 2-3 φίλους του να τον βοηθήσουν. Ακόμη, σε ότι αφορά το μαγαζί στην Ηγουμενίτσα είπε ότι πρόκειται για «παλιά ιστορία» και εκτίμησε ότι δεν έχει σχέση με την κατάληξη του Νίκου Τσουμάνη.

Ο παλιός συμπαίκτης του στον Άρη, Χρήστος Μπούρμπος, ο οποίος μίλησε το Σάββατο με τον Νίκο Τσουμάνη, δήλωσε στο iefimerida.gr ότι ο άτυχος 31χρονος του είχε μιλήσει για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, του ζήτησε βοήθεια και του είπε ότι σκεφτόταν το... χειρότερο αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)