Τσίπρας για δυτικά Βαλκάνια: κρίσιμη για την ασφάλεια η ενταξιακή τους προοπτική

Κάλεσε την Κυβέρνηση να κυρώσει στην ελληνική Βουλή τα μνημόνια που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το μήνυμα της Φώφης Γεννηματά.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του στο PES, αναφέρει ότι «Η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρίσιμη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει στη συνέχει, ότι «και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της και να διατηρήσει τη δυναμική της Συμφωνίας των Πρεσπών, που άνοιξε ξανά μετά από χρόνια αυτή τη συζήτηση και τη ρεαλιστική προοπτική της υλοποίησης της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Και η ελληνική κυβέρνηση, όμως, οφείλει να σοβαρευτεί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται με δύο πρόσωπα. Από τη μια να υποστηρίζει την ενταξιακή πολιτική των Δυτικών Βαλκανίων – ευτυχώς μετακινούμενος από τις απόψεις ότι θα ασκήσει βέτο στην ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας – από την άλλη, όμως, εδώ και δύο χρόνια να αρνείται να κυρώσει στην ελληνική Βουλή τρία μνημόνια που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, προφανώς από το φόβο ότι κάθε λογής Μπογδάνοι στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας δεν θα του το επιτρέψουν».

Και καταλήγει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη που η άνοδος της ακροδεξιάς είναι γεγονός, η ενδυνάμωση των ακροδεξιών κομμάτων, όσο όμως και της ακροδεξιάς εντός των συντηρητικών κομμάτων είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί κανείς να πατάει σε δυο βάρκες. Οφείλει να έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κρίσιμα ζητήματα για την προοπτική της περιοχής, την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Γεννηματά: Να προχωρήσει η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και η πολιτική ενοποίηση της ΕΕ

Προσερχόμενη στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, εν όψει της Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σημείωσε:

«Στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και καιρό βρίσκονται στο θάλαμο αναμονής για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αναμονή όμως που κοστίζει σε νέες κοινωνικές κρίσεις και το χειρότερο κερδίζει έδαφος ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός.

Τα Βαλκάνια είναι η γειτονιά μας, εμείς δεν είμαστε απλοί παρατηρητές στο τι συμβαίνει εδώ γι’ αυτό και ελπίζω, τώρα που η Σοσιαλδημοκρατία κερδίζει ξανά έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φέρει αυτή την ελπίδα και τον άνεμο αλλαγής έτσι ώστε να προχωρήσει και η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και η ταχύτερη ενοποίηση, η πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, που έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.

Θα υπάρξει σύγκλιση ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, κοινωνικές πολιτικές, φροντίδα για το περιβάλλον και βέβαια αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.

Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής πάντα πρωτοστατεί για αυτές τις πολιτικές.?»

