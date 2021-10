Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα γράμματα, η Λέρος και spoiler για τον Κωνσταντή (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικές σκηνές από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τετάρτης της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που καθηλώνει τους τηλεθεατές.

Αποκλειστικές εικόνες από το επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» που θα προβληθεί την Τετάρτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στο απόσπασμα, ο ταχυδρόμος της περιοχής, ο Βαγγέλης, παραδίδει στον Παναγιώτη, την Ουρανία και την Δρόσω τρία γράμματα από την Λέρο. Είναι τα πρώτα γράμματα που κατάφεραν να στείλουν οι Προκόπης, Μπάμπης και Λάμπρος αντιστοίχως, στους αγαπημένους τους και είναι η πρώτη επικοινωνία τους μετά την σύλληψη τους και την εξορία τους από το καθεστώς.

Ακόμη, ο Βαγγέλης Περρής, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς, είπε ότι οι σχέσεις του Κωνσταντή και του Νικηφόρου ανατρέπονται και πάλι, βυθίζονται στην ένταση και αλλάζουν πάλι τις ισορροπίες.

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο και το spoiler του Βαγγέλη Περρή:





Τετάρτη 6 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 7

Δυο βδομάδες μετά, στο χωριό επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, γιατί λαμβάνουν γράμμα απ’ τον Λάμπρο, τον Προκόπη και τον Μπάμπη που καθησυχάζουν τις οικογένειές τους, για τις συνθήκες κράτησης στην εξορία. Μέσα τους όμως, όλοι ξέρουν πως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η κατάσταση στην Λέρο είναι δραματική. Μια εικόνα ντροπής, που το καθεστώς κρατάει κρυφή.

Ο Λάμπρος αντιστέκεται όσο μπορεί, προκειμένου να μην υπογράψει πως είναι μέλος της οργάνωσης του Δημήτρη Ορφανίδη. Μόνη του παρηγοριά, η συντροφιά ενός ηλικιωμένου άντρα.

Ο Δούκας και η Μυρσίνη, μετά από καιρό, ξαναφτάνουν στο αρχοντικό τους, αυτή τη φορά όμως ως προσκεκλημένοι στους αρραβώνες του Μελέτη. Ένα καινούριο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη έρχεται στο Διαφάνι, προμηνύοντας δύσκολες μέρες για τα παιδιά του χωριού.

Η Ασημίνα παίρνει μια παράτολμη απόφαση, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ίδια, αλλά και όλη της την οικογένεια.

