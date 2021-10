Κοινωνία

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα (χάρτης)

Έρχεται η «Αθηνά». Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από το βράδυ της Τετάρτης.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ΑΘΗΝΑ (ATHINA) προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία από το βράδυ της Τετάρτης (06-10-2021) από τη βορειοδυτική Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά:

α. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις.

β. Τους θυελλώδεις νότιους ανέμους την Πέμπτη (07-10-2021) στα δυτικά, που η έντασή τους θα φτάσει πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (06-10-2021) Από τις βραδινές ώρες τα νησιά του βορείου Ιονίου και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (07-10-2021) Τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (08-10-2021) α. Τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), από το μεσημέρι βαθμιαία τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη. β. Την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, τις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, με σταδιακή εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, θα εκδηλωθούν την Παρασκευή (08-10-2021) από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

