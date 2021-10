Life

“Το Πρωινό”: η Πέτρα Καλαμπόκα, ο καρκίνος και ο ακρωτηριασμός (βίντεο)

Τι λέει για την “μάχη” που έδωσε με τον καρκίνο, την πολύμηνη πλήρη ακινησία και την απόφαση να της κόψουν το πόδι. Το αισιόδοξο μήνυμα και η “αναγέννηση”.

Καλεσμένη της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Πέτρα Κακλαμπόκα, η οποία θέλησε να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα προς όλους όσοι νοσούν από καρκίνο και «παλεύουν» με την ασθένεια.

Όπως είπε η 34χρονη, «νόσησα από καρκίνο, είχα σάρκωμα στον αριστερό μηρό. Είχα ένα μικρό πρήξιμο. Έχασα δύο πολύτιμους μήνες γιατί ο γιατρός χωρίς να μου πει να κάνω περαιτέρω εξετάσεις, μου είπε ότι δεν είναι κάτι και πρέπει να κάνω φυσικοθεραπείες».

«Μετά την πρώτη χημειοθεραπεία έσπασε το οστό, καθώς το σάρκωμα το είχε μετατρέψει σε φλύδα. Μπήκα στον "Άγιο Σάββα" καλοκαίρι και βγήκα χειμώνα, ήμουν σε ακινησία για 6 μήνες προσπαθώντας να «κολλήσει» το πόδι μου, όμως αυτό δεν έγινε», εξομολογήθηκε η Πέτρα Καλαμπόκα.

Όπως συμπλήρωσε, «μετά από 5 μήνες νοσηλείας και ενώ είχα ήδη κολλήσει 5 ενδονοσοκομειακές λκοιμώξεις και υπό τον φόβο να γίνει μετάσταση στο στήθος, που κάνει αυτού του είδους ο καρκίνος, οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να ακρωτηριαστώ».

«Οι γιατροί μου το είπαν την Πέμπτη και το χειρουργείο έγινε την Δευτέρα. Είναι η πιο σωτήρια απόφαση και η πιο γενναία, αν μου επιτρέπετε, που πήρα στην ζωή μου», είπε η Πέτρα Καλαμπόκα, προσθέτοντας πως «μετά από 3-4 μήνες έβαλα το τεχνητό μέλος και άρχισα να περπατάω».

Όπως είπε η 34χρονη, «όλους αυτούς τους μήνες, η μητέρα μου ήταν δίπλα μου, ήταν σαν μια καινούρια «μήτρα» για μέσα. Βγήκα από το νοσοκομείο με όλη αυτήν την φροντίδα και αισθάνομαι ότι όλη αυτή η ιστορία με τον καρκίνο με ”αναγέννησε”».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό»:





