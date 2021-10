Πολιτική

Οικονόμου για διαγραφή Μπογδάνου: Η απόφαση Μητσοτάκη ήταν άμεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε στον Κυρανάκη που ζήτησε εξηγήσεις για τη διαγραφή Μπογδάνου και πως χαρακτήρισε την αντίδραση του Δένδια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την Κ.Ο της Ν.Δ, ήταν άμεση μόλις ενημερώθηκε για τα γεγονότα.

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παρατήρησε επίσης ότι ο κ. Μπογδάνος «είχε λάβει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση μετά και τη δημοσιοποίηση της λίστας ονομάτων νηπίων και τελικά οι συμπεριφορές κρίνονται σωρευτικά».

«Μας χωρίζει άβυσσος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε μια σειρά από πράγματα, αλλά δεν μπορεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι οι κομμουνιστές είναι χειρότεροι εχθροί της πατρίδας από τους Τούρκους. Να υπονοεί τέτοια πράγματα χρησιμοποιώντας αναφορές του παρελθόντος σε άλλα πλαίσια και άλλες εποχές», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συμπεριφορές που στο αξιακό, ιδεολογικό τους υπόβαθρο, στη ρητορική τους φέρνουν στο προσκήνιο εποχές και σκιές του παρελθόντος που σκοτεινιάζουν και το παρόν και το μέλλον μας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη πως αναμένει «εξηγήσεις» για την απόφαση διαγραφής του κ. Μπογδάνου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, «είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι πάρα πολύ απλά».

Σε όσους ισχυρίζονται ότι ο κ. Δένδιας «έσπρωξε» τις αποφάσεις για τη διαγραφή Μπογδάνου, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι ο πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει με πολύ καθαρό τρόπο ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές.

«Η αντίδραση του κ. Δένδια ήταν η αντίδραση που έπρεπε να έχει ένας υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Επίδειξη μόδας στο Παρίσι: Εισβολέας στην πασαρέλα (βίντεο)

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)