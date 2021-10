Οικονομία

Πιερρακάκης: Πότε έρχονται οι ψηφιακές συντάξεις και το άυλο συναινετικό διαζύγιο (βίντεο)

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου “Cyber Greece 2021”.

Έρχεται, έως το τέλος του 2021, το άυλο συναινετικό διαζύγιο, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, η ίδρυση ατομικής επιχείρησης, η πιστοποιημένη δεξιότητα σε στρατευμένους νέους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και οι συντάξεις που θα γίνουν ψηφιακές έως τα μέσα της επόμενης χρονιάς, ανακοίνωσε ο o Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συνέδριου Cyber Greece 2021 με κεντρικό θέμα “Το τεράστιο άλμα της Ελλάδας προς την ψηφιακή εποχή”.

Όπως δήλωσε στη συνομιλία του με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, «έως το τέλος του έτους θα ανακοινώσουμε το άυλο συναινετικό διαζύγιο, στις αγοραπωλησίες θα φτιάξουμε ένα σύστημα όπου όλα θα γίνονται στον συμβολαιογράφο, ενώ, γι' αυτό που λέμε γεγονότα της ζωής μας, μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της απόστασης».

Όσον αφορά στο θέμα της σταθερής τηλεφωνίας, μίλησε για την ανάγκη αποχαλκοποίησης του δικτύου, λέγοντας ότι «περνώντας στην οπτική ίνα θα έχουμε γρήγορες ταχύτητες». Αναφερόμενος στο 5G, έκανε λόγο για τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται κυρίως μέσα από τις εφαρμογές, όπως για παράδειγμα αυτόνομη οδήγηση, ρομποτική χειρουργική από απόσταση. «Η αλλαγή έρχεται απλά πρέπει να είμαστε παρόντες στον σχεδιασμό της» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι ξεκινά η μείωση του τέλους κινητής τηλεφωνίας που θα απαλλάξει από τις “πλάτες” των πολιτών 68 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς - όπως είπε - «πετύχαμε να υπερβούμε την προσδοκία» όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες και υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών έφτασαν το α΄ εξάμηνο του 2021 τις 150 εκατομμύρια επισκέψεις από τα 8,8 εκατομμύρια που καταγράφηκαν το 2018. «Φέτος θα περάσουμε τα 300 εκατομμύρια» σχολίασε και χαρακτήρισε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως «Υπουργείο καθημερινότητας και πρώτης γραμμής». Όπως τόνισε, μάλιστα, λόγω της συγκυρίας της πανδημίας, ήρθε πιο κοντά και συνεργάστηκε περισσότερο με το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, τονίζοντας: «Ήταν αναγκαία η συνεργασία μας».

Σχετικά με το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι περισσότεροι πολίτες, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να σχεδιάζει όσο πιο απλά γίνεται, ενώ ταυτόχρονα έθιξε και το ζήτηση της εκπαίδευσης με στοχευμένα προγράμματα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων του καθένα ξεχωριστά. Όπως υπογράμμισε «χρειαζόμαστε ψηφιακές δεξιότητες για όλους. Η Κυβέρνηση φέρνει ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο κι υπάρχει κι η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα πολύ στοχευμένα έχουμε κενά και στόχος είναι να μην υπάρχει ασυμμετρία της πληροφόρησης».

