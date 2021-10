Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: “Το Πρωινό” στα παρασκήνια των γυρισμάτων (βίντεο)

Τι λένε οι κριτές και οι παρουσιαστές του talent show του ΑΝΤ1 για τους διαγωνιζόμενους, τα “Χ” και τις δυσκολίες να πουν “όχι”, κυρίως σε παιδιά.

Στα παρασκήνια του talent show του ΑΝΤ1, «Ελλάδα έχεις ταλέντο»… τρύπωσε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Παρουσιαστές και κριτές μίλησαν για την πορεία των γυρισμάτων και τα ταλέντα που εμφανίζονται ενώπιον της κριτικής επιτροπής.

Οι Νικόλας Ράπτης και Σταύριος Σβήγκος αναφέρθηκαν στην συμπαρουσίαση της εκπομπής και στο αν υπάρχουν μεταξύ τους προβλήματα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με σκωπτική διάθεση έκανε λόγο για «προστριβές» με τον Τάκη Ζαχαράτο που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε «αποχωρήσεις» και «αντικαταστάσεις», ενώ ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για τα ταλέντα και τα «όχι» που δυσκολεύεται να πει.

Η Έλενα Χριστοπούλου αποκάλυψε ότι πατάει περισσότερο από όλους το «Χ» και ότι ελάχιστες εμφανίσεις την έχουν ενθουσιάσει.

Από την πλευρά της, η Κρυσταλλία είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να πει «όχι», κυρίως σε παιδιά που παίρνουν μέρος στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Δείτε το απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

