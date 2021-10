Πολιτική

Δένδιας για διαγραφή Μπογδάνου: ενεργώ σε στενή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατανοώ την ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω ένδειας πολιτικής πρότασης, να προσπαθεί να οικοδομήσει μια εικόνα διαφοροποίησης μου από τον Πρωθυπουργό, αναφέρει σε δήλωση του ο ΥΠ.ΕΞ.

Οι ενέργειές μου είναι το προϊόν της στενής και ειλικρινούς συνεργασίας μου με τον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter, απορρίπτοντας – όπως σημειώνει - κάθε προσπάθεια να οικοδομηθεί εικόνα διαφοροποίησής του.

"Κατανοώ την ανάγκη (κατ' εξοχήν) του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω απόλυτης ένδειας πολιτικής πρότασης, να προσπαθεί να οικοδομήσει μία εικόνα διαφοροποίησής μου από τον Πρωθυπουργό, σε μία σειρά θεμάτων", αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Κατανοώ την ανάγκη (κατ’ εξοχήν) του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω απόλυτης ένδειας πολιτικής πρότασης, να προσπαθεί να οικοδομήσει μία εικόνα διαφοροποίησής μου από τον Πρωθυπουργό, σε μία σειρά θεμάτων. (1/3) — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 6, 2021

"Καθιστώ σαφές, άπαξ και διά παντός: Ως Υπουργό Εξωτερικών με επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την κυβέρνησή του εκπροσωπώ και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία", προσθέτει και καταλήγει.

"Οι ενέργειές μου είναι το προϊόν της στενής και ειλικρινούς συνεργασίας μου μαζί του και η ισχυρή προσήλωσή μου στην επιτυχία των κυβερνητικών στόχων είναι δεδομένη".

Οι ενέργειές μου είναι το προϊόν της στενής και ειλικρινούς συνεργασίας μου μαζί του και η ισχυρή προσήλωσή μου στην επιτυχία των κυβερνητικών στόχων είναι δεδομένη. (3/3) — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 6, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)