Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και τα εμπόδια (βίντεο)

Ποια ζώδια θα ωφεληθούν περισσότερο το επόμενο διάστημα και ποια θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό».

Για την νέα Σελήνη στον Ζυγό και τους τέσσερις πλανήτες που βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο μίλησε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «δρομολογούνται νέα σχέδια σε σταθερή βάση», σημείωσε ωστόσο ότι «Ο Ουρανός στήνει παγίδες και μπορεί να υπάρξουν εμπόδια ή να γίνει κάτι απρόβλεπτο».

«Έτσι, με αυτήν την νέα Σελήνη θα πρέπει να επωφεληθούμε στις σχέσεις μας με συνεργάτες και τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά θα πρέπει και να είμαστε προσεκτικοί για οτιδήποτε απρόβλεπτο», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης:

