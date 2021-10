Αθλητικά

Νίκος Τσουμάνης: Τι έδειξε η νεκροτομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η νεκροτομή στον Νίκο Τσουμάνη. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Νεκροτομή στη σορό του Νίκου Τσουμάνη που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή, διενήργησε η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση.

Σύμφωνα με τα ευρύματα της νεκροτομής ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε ασφυκτικό θάνατο, ο οποίος και προήλθε από την περίδεση του τραχήλου με πλαστικές ταινίες tie wraps.

Δεν προκύπτει όμως εμπλοκή άλλου προσώπου, σύμφωνα με την ιατροδικαστή Λήδα Κοβάτση..

Η κηδεία του Νίκου Τσουμάνη θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Θεσπρωτία, αύριο Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)