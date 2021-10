Αθλητικά

Nations League: ξεκινάει το Final-4

Με τη συμμετοχή 4 εκ των κορυφαίων εθνικών ομάδων της Γηραιάς ηπείρου, ξεκινάει το Final-4 που θα διεξαχθεί στην Ιταλία

Τέσσερεις από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης θα διεκδικήσουν αυτήν την εβδομάδα τον τίτλο του Nations League.

Το Final-4 της διοργάνωσης φιλοξενείται στην Ιταλία (Μιλάνο και Τορίνο), με τα παιχνίδια να είναι «στρυμωγμένα» ανάμεσα σε μια εβδομάδα με Champions League και εγχώρια δράση και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, με υποσχέσεις πάντως για μερικές συναρπαστικές συναντήσεις.

Αύριο Τετάρτη (6/10), η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο «Σαν Σίρο», σε μια επανάληψη του ημιτελικού του Euro 2020, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό της Κυριακής, που θα διεξαχθεί επίσης στο Μιλάνο.

Μια ημέρα αργότερα (7/10), στο Τορίνο, η «χρυσή γενιά» του Βελγίου στοχεύει να βάλει επιτέλους τέλος στην αναμονή για ένα τρόπαιο, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τους παγκόσμιους πρωταθλητές της Γαλλίας, εάν θέλει να προχωρήσει.

Η δεύτερη «έκδοση» της διοργάνωσης της UEFA είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, αλλά αναβλήθηκε μετά τη μετάθεση της τελικής φάσης του Euro 2020 κατά ένα χρόνο, λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Δίχως άλλο οι αγώνες του Nations League παρουσιάζουν σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις διεθνείς αναμετρήσεις που έχουν προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα (από Παρασκευή 8/10).

Η Ιταλία του Ρομπέρτο Mαντσίνι θα προσπαθήσει να «μιμηθεί» την Πορτογαλία, η οποία έδωσε συνέχεια στον θρίαμβό της στο Euro το 2016 κατακτώντας το «παρθενικό» Nations League εντός έδρας το 2019 (1-0 στον τελικό την Ολλανδία στις 9/6).

Η ομάδα του Μαντσίνι βασίζεται στο ρόστερ που θριάμβευσε επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ τον Ιούλιο και, παρόλο που ο επιθετικός Τσίρο Ιμόμπιλε είναι εκτός, ο αριστερός εξτρέμ Λορέντσο Πελεγκρίνι, ο οποίος έχασε τον τελικό εξαιτίας τραυματισμού, επιστρέφει στους «ατζούρι».

Η Ισπανία του Λουίς Ενρίκε, η οποία ηττήθηκε στα πέναλτι από τους Ιταλούς στο Λονδίνο, έχει μια καλή ευκαιρία να πάρει... εκδίκηση, αν και οι τραυματισμοί των μέσων Μάρκος Γιορέντε και Πέδρι βάζουν «εμπόδια» στα σχέδιά του Ισπανού τεχνικού.

Η Γαλλία είχε ένα απογοητευτικό Euro 2020, καθώς αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ελβετία, αλλά, παρόλο που ο προπονητής των «τρικολόρ», Ντιντιέ Ντεσάν, δεν θα έχει στην διάθεσή του τον μέσο Ενγκολό Καντέ, ο οποίος βρέθηκε θετικός στην Covid-19, θα προσπαθήσει να «λάμψει».

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε επιστρέφει στην ομάδα του Βελγίου αφού έχασε τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι να αγωνίζεται πίσω από τους Εντέν Αζάρ και Ρομέλου Λουκάκου για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Το Βέλγιο και η Γαλλία συναντήθηκαν για τελευταία φορά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, με τους «μπλε» να επικρατούν 1-0 στα ημιτελικά, προτού νικήσουν (και) την Κροατία στον τελικό της Μόσχας.

Ενώ σίγουρα το τρόπαιο του Nations League, ύψους 71 εκατοστών και βάρους 7,5 κιλών, δεν έχει το «ειδικό βάρος» ενός κυπέλλου σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι Βέλγοι, οι οποίοι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ έναν τίτλο, σίγουρα θα είναι πρόθυμοι να εκπληρώσουν επιτέλους την υπόσχεση της «χρυσής γενιάς» τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί ημίωρη παράταση και πέναλτι, εκτός από τον αγώνα για την 3η θέση, όπου δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά ο νικητής θα αναδειχθεί απευθείας από την διαδικασία των πέναλτι.

