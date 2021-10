Πολιτική

Μητσοτάκης για Συμφωνία με Γαλλία: ιστορικές οι ευθύνες όσων που “ναι” ή “όχι” στη Βουλή

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ομολόγου του που συμμετέχουν Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, για την Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας.

«Είχα την ευκαιρία στο χθεσινό δείπνο να ενημερώσω αναλυτικά τους ομολόγους μου για την πολύ σημαντική Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που η Ελλάδα υπέγραψε με τη Γαλλία. Τόνισα ότι η Συμφωνία αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα της Ευρώπης να χτίσει τον δικό της αμυντικό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του στη Σλοβενία όπου συμμετέχει στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Επισήμανε ότι είναι μία πολύ σημαντική Συμφωνία η οποία αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη θέση της χώρας και ταυτόχρονα συνοδεύεται και από μία σημαντική επένδυση στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ειδικά του Πολεμικού Ναυτικού. «Επαναλαμβάνω ότι αγοράζουμε τα καλύτερα πλοία, στην καλύτερη τιμή, με τον γρηγορότερο χρόνο παράδοσης» είπε.

«Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, στη Βουλή, να συζητήσουμε αναλυτικά για αυτήν την ιστορική Συμφωνία. Και βέβαια όλοι θα τοποθετηθούν και θα αναμετρηθούν με τις ευθύνες τους, καθώς σε μία ιστορική Συμφωνία ιστορικές είναι και οι ευθύνες όσων θα κληθούν δια της ψήφου τους να πουν «ναι» ή «όχι» σε μία Συμφωνία η οποία έχει πραγματικά εθνική διάσταση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και κατέληξε λέγοντας «λυπάμαι που, δυστυχώς, κάποιοι δεν μπορούν να δουν πέρα από τις κομματικές παρωπίδες το πραγματικό εθνικό συμφέρον της χώρας».

