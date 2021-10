Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Νέα στοιχεία και βίντεο από την οικογένεια του

Τι δείχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Τι ζητά η οικογένεια του πρώην υπουργού μέσω των δικηγόρων της.

Να συνεχιστεί η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στην Ερέτρια, ζητά από τον εισαγγελέα Εφετών Χαλκίδας, μέσω των συνηγόρων της, Κώστα Παπαδάκη και Μανώλη Φωτάκη, η οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία θεωρεί πως ο πρώην υπουργός έπεσε θύμα δολοφονίας.

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι δύο νομικοί παραστάτες της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στη θάλασσα ανοιχτά της Ερέτριας μακριά από το σκάφος του, εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν πως δεν πρέπει να κλείσει η υπόθεση μετά την απορριπτική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά να συνεχιστεί η έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όλη η ανακοίνωση της οικογένειας Βαλυράκη

"Η δικογραφία, σχετικά με την διερεύνηση των αιτιών θανάτου του Σήφη Βαλυράκη στις 24/1/2021 στην Ερέτρια, δεν έχει τεθεί στο αρχείο, όπως λανθασμένα ευρέως διαδόθηκε, λόγω της διάταξης που εκδόθηκε από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, ούτε και πρέπει να τεθεί.

Και αυτό γιατί από σωρεία ευρημάτων και στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο θάνατος του δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πιο συγκεκριμένα:

Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, όπως έχουν αξιολογηθεί και από την τεχνική σύμβουλο – ιατροδικαστή της οικογένειας, προκύπτει ότι τα δέκα πέντε (15) χτυπήματα που έφερε ο θανών, τα περισσότερα στο κεφάλι, πρόσωπο, αυχένα κλπ, έχουν προκληθεί από διαφορετικά μεταξύ τους όργανα.

Η συμβατότητα ορισμένων από τα χτυπήματα αυτά με προπέλα σκάφους δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά έχουν προκληθεί από αυτήν, ενώ οι περιστάσεις και τα ευρήματα της δικογραφίας σχεδόν αποκλείουν οποιαδήποτε προσέγγιση του σώματος του θανόντος με την προπέλα του δικού του σκάφους, ενώ επίσης από τα ίδια ευρήματα και στοιχεία αποκλείεται η περίπτωση της εκούσιας πτώσης του στην θάλασσα και η ανατροπή του σκάφους από θαλασσοταραχή ή άλλη αιτία.

Από το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στην δικογραφία προκύπτει (ύστερα από επεξεργασία του τεχνικού συμβούλου μας και αφού οι αρμόδιες αρχές απέτυχαν να την πραγματοποιήσουν) προσέγγιση άλλου σκάφους δίπλα στο φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και η πραγματοποίηση κυκλικών κινήσεων γύρω από αυτό.

Από τις καταθέσεις δύο αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τα διαδραματιζόμενα από διαφορετικό σημείο και σε συνεχόμενο χρόνο στο Νησί των Ονείρων, προκύπτει ότι :

α) Το σκάφος το οποίο προσέγγισε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη ήταν ένα αλιευτικό σκάφος, οι επιβαίνοντες στο οποίο προκάλεσαν λογομαχία μαζί του,

β) Ενώ ο δεύτερος εκ των μαρτύρων περιγράφει με σαφήνεια την εκ μέρους του ενός εκ των επιβαινόντων στο αλιευτικό σκάφος επανειλημμένη σκόπιμη πλήξη του Σήφη Βαλυράκη στο κεφάλι με κοντάρι, μέχρι που αυτός έπεσε πλέον στην θάλασσα. Τα πρόσωπα τα οποία κατονομάζει ο μάρτυρας έχουν ταυτοποιηθεί και εκλήθησαν σε ανωμοτί κατάθεση και έγγραφες εξηγήσεις.

Η παρά τα παραπάνω στοιχεία, έκδοση της απορριπτικής διάταξης από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, μετά τις έγγραφες εξηγήσεις των υπόπτων και με φανερά ελλιπείς τις κατά νόμο επιβαλλόμενες έρευνες των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης από τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές, όπως ο γεωγραφικός εντοπισμός του ύποπτου σκάφους, η κίνηση των αλιευτικών σκαφών στην επίδικη περιοχή την συγκεκριμένη ώρα, ο γεωγραφικός εντοπισμός των ίδιων των υπόπτων και η πληρέστερη επεξεργασία του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, δημιουργεί εύλογες απορίες για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, η οικογένεια του εκλιπόντος άσκησε ως είχε δικαίωμα προσφυγή στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Χαλκίδας, όπου και εκκρεμεί η κρίση της απορριπτικής διάταξης σε δεύτερο βαθμό, με την εύλογη αξίωση και προσδοκία να μην κλείσει η υπόθεση, αλλά να συνεχιστεί η ανάκριση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Είναι αυτονόητο ότι η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ούτε κατασκευάζει ενόχους, ούτε έχει οποιοδήποτε συμφέρον από τον χαρακτηρισμό του θανάτου του ως ανθρωποκτονίας. Αδιαπραγμάτευτη θέση της αποτελεί η συνέχιση της δικαστικής – ανακριτικής έρευνας της υπόθεσης και ακαθησύχαστη είναι η αγωνία της για την αναζήτηση της αλήθειας, στην οποία με όλες της τις δυνάμεις προσπαθεί να συμβάλει, χωρίς να ενοχοποιεί οποιονδήποτε. Θα αποτελούσε όμως ύβρη προς την δικαιοσύνη και προς την ιστορία του Σήφη Βαλυράκη, μίας εμβληματικής φυσιογνωμίας της αντίστασης ενάντια στην δικτατορία, να κλείσει η υπόθεση αυτή τόσο επιπόλαια και να χαρακτηριστεί ως ατύχημα μία πράξη, που όλα δείχνουν ότι είναι δολοφονία.

Αθήνα, 6/10/2021

Οι συνήγοροι παράστασης υποστήριξης κατηγορίας

της οικογένειας Βαλυράκη

Μανώλης Φωτάκης

Κώστας Παπαδάκης».

