“Το Πρωινό”: ο Ηλίας Βαλάσης για το θαύμα με το τροχαίο (βίντεο)

Η εξομολόγηση για το περιστατικό που του άλλαξε την ζωή και από τα πρόθυρα του χωρισμού τον… οδήγησε στον γάμο με την σύζυγο του.

Για ένα βίωμα που του άλλαξε την ζωή, ένα θαύμα με ένα τροχαίο, όπως αναφέρει που έζησε, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ηλίας Βαλάσης, που έγινε προ ετών ευρύτερα γνωστός λόγω της συμμετοχής του σε ριάλιτι παιχνίδια.

Είπε χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή είχε πάρει απόφαση να χωρίσει από την σύντροφο του και αυτό το εκμυστηρεύθηκε στον πνευματικό του. Εκείνος του είπε ότι θα γυρίσει στο σπίτι του και θα την παντρευτεί, καθώς θα του αλλάξει την ζωή του

Όπως διηγήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», αμέσως μετά την συζήτηση με τον πνευματικό, δίχως να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα λόγια του, επέστρεψε στο σπίτι του και ανακοίνωσε στην σύντροφο του την απόφαση του να χωρίσουν.

Συνέχισε λέγοντας πως αμέσως μετά εκείνος και η κοπέλα ανέβηκαν στην μηχανή του για να πάνε κάπου και στο επόμενο στενό από το σπίτι του η μηχανή τράκαρε με ένα αυτοκίνητο. Εκείνος έπεσε επί τόπου, ενώ η κοπέλα εκσφενδονίστηκε σε απόσταση πολλών μέτρων.

Προσέθσε ότι αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να σπάσει 16-17 πλευρά του, όμως η σκέψη του ήταν η κατάσταση της κοπέλας για αυτό και παρά τους πόνους που ένιωθε σηκώθηκε και κινήθηκε προς το μέρος της.

Στην διαδρομή του κοίταζε προς τον ουρανό και ψέλλιζε «το κατάλαβα», εννοώντας ότι αυτό ήταν το σημάδι για το οποίο του είχε μιλήσει ο πνευματικός του.

Περιέγραψε πως φθάνοντας επάνω από την γυναίκα εκείνη δεν μιλούσε ούτε κουνιόταν, όμως όταν της μίλησε αμέσως «ξύπνησε» και ρώτησε γιατί είναι ξαπλωμένη στον δρόμο, λέγοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Εκεί την στιγμή, εξομολογήθηκε ο Ηλίας Βαλάσης, της είπε ότι θα παντρευτούν και ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα στην ζωή του, όπως και έγινε.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

