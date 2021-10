Τοπικά Νέα

Παρέλαση - Τζιτζικώστας: “ναι”, με αυστηρά μέτρα

O περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Την εκτίμηση ότι η φετινή παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου «πρέπει να γίνει αλλά με πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό», έκανε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο περιθώριο σημερινής συνέντευξης Τύπου της Περιφέρειας για το πρόγραμμα ψηφιακού γραμματισμού της Τρίτης Ηλικίας, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε χαρακτηριστικά: «ο Οκτώβριος του 2021 δεν είναι ο Οκτώβριος του 2020. Πλέον υπάρχουν τα εμβόλια. Δεν είναι όμως και ο Οκτώβριος του 2019 κι αυτό πρέπει να το προσέξουμε».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι αναμένεται τις επόμενες μέρες οι αρμόδιοι και οι ειδικοί επιστήμονες, «που έχουν την πλήρη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, να καθορίσουν ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα για τη φετινή παρέλαση».

