Φυσικό αέριο: Τιμή - ρεκόρ στην Ευρώπη

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πού οφείλεται η "εκτόξευση" της τιμής του.

Η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε νέα ιστορικά ρεκόρ σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω της ισχυρής ζήτησης καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, κυρίως στην Ασία, αλλά επίσης λόγω της περιορισμένης προσφοράς και των χαμηλών αποθεμάτων παγκοσμίως.

Η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, το ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility), κατέγραψε στις 13.10 ώρα Ελλάδας άνοδο 16,36% στα 135,00 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh). Η τιμή του βρετανικού αερίου, με παράδοση τον επόμενο μήνα, κατέγραψε άλμα 18,15% στις 347,27 πένες ανά θερμική μονάδα.

Οι δύο αγορές κατέγραψαν νωρίτερα κέρδη πάνω από το 25%, και ανήλθαν αντίστοιχα στα 162,12 ευρώ και τις 407,82 πένες, λίγο πριν από τις 11:30 ώρα Ελλάδας, τιμές που αποτελούν ρεκόρ.

«Το σημερινό άλμα των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη είναι πραγματικά μοναδικό», σχολίασαν οι αναλυτές της Societe Generale, «ποτέ πριν οι τιμές ενέργειας δεν είχαν αυξηθεί τόσο πολύ και τόσο γρήγορα».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αναλυτής της Commerzbank Κάρστεν Φριτς βλέπει σε αυτή την πολύ ισχυρή αύξηση των τιμών «μια κίνηση πανικού και φόβου» απέναντι στα χαμηλά αποθέματα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο.

Η πλειονότητα των παρατηρητών της αγοράς καταδεικνύει επίσης τη ζήτηση στην Ασία, κυρίως την Κίνα.

Οι αναλυτές της ING προσθέτουν επίσης έναν συνδυασμό παραγόντων «υψηλών τιμών ηλεκτρισμού, περιορισμένης προσφοράς από τη Ρωσία και της πιθανότητας ενός ψυχρότερου χειμώνα».

Σύμφωνα με ειδικούς Capital Economics, οι τιμές «θα παραμείνουν πιθανόν αυξημένες σε σχέση με τα επίπεδα του παρελθόντος» μεσοπρόθεσμα.

