Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: στάση εργασίας στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες ώρες και ποια ημέρα κηρύχθηκε η κινητοποίηση, που θα γίνει παράλληλα με συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ.

Παναττική στάση εργασίας, από τις 08:00 έως τις 11:00 της Παρασκευής, 8 Οκτωβρίου κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ, ανήμερα της εκδίκασης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της αίτησης για να κριθεί παράνομη η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων για τον κορονοϊό, καθώς και η στέρηση ολόκληρου του μισθού σε όποιους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Μάλιστα, η ΠΕΟΔΗΝ οργανώνει και συγκέντρωση στις 09:00, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Πανεπιστημίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της, «Διεκδικούμε:

Άρση των αναστολών εργασίας. Οι συνάδελφοι μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια, με μέτρα ατομικής προστασίας που όλοι λαμβάνουμε και δύο rapid test την εβδομάδα

Καταβολή μισθών

Λέμε:

ΟΧΙ στην ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣτΕ θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διορθώσουν το λάθος της κυβέρνησης που αποδιοργάνωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και έστειλε 7000 συναδέλφους στην πείνα και την ανεργία».

Ειδήσεις σήμερα:

Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων

Οικονόμου για κορονοϊό: Τα μηνύματα που δίναμε ήταν ενίοτε αντιφατικά (βίντεο)

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης