Life

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξεις, εντάσεις, απρόσμενες συναντήσεις και δραματικές στιγμές «ξετυλίγονται» στην μικρή μας οθόνη, την Τετάρτη στον ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία τους, στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1

Δυο βδομάδες μετά, στο χωριό επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, γιατί λαμβάνουν γράμμα απ’ τον Λάμπρο, τον Προκόπη και τον Μπάμπη που καθησυχάζουν τις οικογένειές τους, για τις συνθήκες κράτησης στην εξορία. Μέσα τους όμως, όλοι ξέρουν πως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η κατάσταση στην Λέρο είναι δραματική. Μια εικόνα ντροπής, που το καθεστώς κρατάει κρυφή. Ο Λάμπρος αντιστέκεται όσο μπορεί, προκειμένου να μην υπογράψει πως είναι μέλος της οργάνωσης του Δημήτρη Ορφανίδη. Μόνη του παρηγοριά, η συντροφιά ενός ηλικιωμένου άντρα. Ο Δούκας και η Μυρσίνη, μετά από καιρό, ξαναφτάνουν στο αρχοντικό τους, αυτή τη φορά όμως ως προσκεκλημένοι στους αρραβώνες του Μελέτη.

Ένα καινούριο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη έρχεται στο Διαφάνι, προμηνύοντας δύσκολες μέρες για τα παιδιά του χωριού. Η Ασημίνα παίρνει μια παράτολμη απόφαση, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ίδια, αλλά και όλη της την οικογένεια.

Νωρίτερα σήμερα, στην εκπομπή "Το Πρωινό" προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πιερρακάκης: Πότε έρχονται οι ψηφιακές συντάξεις και το άυλο συναινετικό διαζύγιο (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση: “Μέτωπο” Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας, Τσεχίας και Ρουμανίας

Νίκος Τσουμάνης: Τι έδειξε η νεκροτομή

Gallery