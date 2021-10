Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμένοι: η ανακοίνωση για τα νέα μέτρα (βίντεο)

Το νέο πλαίσιο που θα ισχύει σε όλη την χώρα. Δηλάσεις απο Πλεύρη, Γκάκα και Ζαούτη.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης προχώρησαν σε ανακοινώσεις αναφορικά με την πανδημία και τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν σε όλη την χώρα, σχετικά με τους εμβολιασμένους, αλλά και τους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους. Όπως τόνισε ο Θάνος Πλεύρης, δεν θα υπάρχουν στο εξής ειδικά περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των πολιτών ή στην αναπαραγωγή μουσικής σε καταστήματα εστίασης, ακόμη και στις "κοκκινες περιοχές". Ακόμη, παύει κάθε περιορισμός, όπως η απαγόρευση ορθίων πελατών, σε κλειστούς χώρους εστίασης που λειτουργούν αμιγώς για εμβολιασμένους πολίτες έναντι του κορονοϊού. Αναλόγως πλήρης ελευθερία θα υπάρχει για τους εμβολιασμένους στους χώρους ψυχαγωγίας. Σε όλους τους παραπάνω χώρους, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας, όπως υη χρήση μάσκας και η χρήση αντισηπτικού για τον καθαρισμό των επιφανειών. Ο Υπουργός Υγείας είπε ακόμη ότι τα μέτρα αυτά, που θα προβλέπονται στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρων και θα αναθεωρούνται, ενώ εφόσον προκύψει ιδιαίτερο πρόβλημα με κάποια περιοχή, θα ζητείται η γνώμη της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων, η οποία συνεχίζει να υφίσταται με ρόλο συμβουλευτικό προς το Υπουργείο Υγείας. Η ηγεσία του Υπ. Υγείας και του ΕΟΔΥ επανέλαβε ότι βασικότερο όπλο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ειναι ο εμβολιασμός, γι΄αυτό και απηύθυνε νέα έκκληση προς τους ανεμβολίαστους πολίτες να εμβολιαστούν, με την Μίνα Γκάγκα να λέει ότι χάθηκαν κια νέοι άνθρωποι προσφάτως στην βόρεια Ελλάδα, όπως και δεκάδες άλλοι καθημερινά στην χώρα, που δεν είχαν εμβολιαστεί.

