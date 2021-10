Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμένοι: Πλήρης ελευθερία σε ψυχαγωγία και εστίαση

Τα νέα μέτρα για τους εμβολιασμένους και μη που ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης. Όλες οι αλλαγές.

Χωρίς περιορισμούς ακόμη και στις "κόκκινες" περιοχές θα μπορούν να κινούνται οι πολίτες στο εξής σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και αφορούν επιπλέον ελευθερίες.

Οι "κόκκινες" περιοχές θα επισημαίνονται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας με στόχο να ενημερώνονται οι πολίτες ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ξεχνούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό όπως είναι η μάσκα και οι αποστάσεις.

Επιπλέον ελευθερίες δίνονται με βάση τα νέα μέτρα, στους εμβολιασμένους, όσον αφορά στους κλειστούς χώρους διασκέδασης, δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα σε όσους έχουν πλήρως εμβολιαστεί να διασκεδάσουν όπως έκαναν και προ κορονοϊού.

Και αυτό γιατί στο εξής επιτρέπονται στα εστιατόρια, μπαρ κλπ να έχουν μουσική και οι θαμώνες να είναι όρθιοι.

Tα μέτρα που καταργούνται ή αλλάζουν είναι τα εξής:

Καταργούνται τα μίνι lockdown στις «κόκκινες» περιοχές

Ο «χάρτης» της πανδημίας θα ενημερώνεται για την ενημέρωση των πολιτών δίχως να υπάρχουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα στις «κόκκινες» περιοχές, με αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και η απαγόρευση μουσικής στα καταστήματα εστίασης παύει να ισχύει

Στην εστίαση όπου έχουμε πλήρως εμβολιασμένα άτομα δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Το προσωπικό θα τηρεί όλα τα μέτρα και μάσκα και ατομική προστασία. Στους χώρους διασκέδασης υπάρχει πλήρης ελευθερία για τους εμβολιασμένους, ενώ θα μπορούν να υπάρχουν και όρθιοι.

Για τους ανοικτούς χώρους θα έχουμε πλήρη λειτουργία και θα είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο σε όσους έχουν μη εμβολιασμένους ή δεν έχουν νοσήσει.

Για τους μεικτούς χώρους ισχύουν οι περιορισμοί ως έχουν.

Οι χώροι που είναι μόνο για εμβολιασμένους θα έχουν τον περιορισμό της χρήσης μάσκας και όλα αυτά θα επανεξεταστούν σε 15 ημέρες.

Δείτε στο βίντεο τις ανακοινώσεις

