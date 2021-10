Κοινωνία

Νίκος Παλαιοκώστας: Αποφυλακίζεται με όρους

Ο Νίκος Παλαιοκώστας θα εκτίσει στο σπίτι του το υπόλοιπο της ποινής του, με δικαίωμα δύο εξόδων την εβδομάδα. Το σκεπτικό της απόφασης.

Τις επόμενες ώρες θα περάσει την πύλη εξόδου των φυλακών του Αγίου Στεφάνου Πατρών, ο βαρυποινίτης Νίκος Παλαιοκώστας, μεγαλύτερος αδελφός του επί σειρά ετών καταζητούμενου Βασίλη Παλαιοκώστα, η αίτηση του οποίου για αποφυλάκιση έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο.

Ο 61χρονος βγαίνει σήμερα από τις φυλακές, μετά από βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο έκανε δεκτή αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε ο κρατούμενος τον περασμένο Αύγουστο, επικαλούμενος σοβαρούς λόγους υγείας που αντιμετωπίζει.

Το δικαστικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση του Νίκου Παλαιοκώστα και ορίζει ότι ο βαρυποινίτης θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο πατρικό σπίτι του στα Τρίκαλα, από όπου θα έχει δικαίωμα να εξέρχεται δύο φορές την εβδομάδα.

Ο μέχρι σήμερα κρατούμενος, αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων και νεφρικής ανεπάρκειας που καθιστά αναγκαία την συχνότατη μεταγωγή του σε νοσοκομείο για αιμοκάθαρση.

Σχεδόν 16 χρόνια ο Νίκος Παλαιοκώστας κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπου σύμφωνα με την αίτηση του, έχει επιδείξει καλή διαγωγή.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας είχε εμπλακεί σε σειρά ληστειών με την αποκαλούμενη «συμμορία των πέντε» στην οποία μετείχε και ο αδελφός του. Στην ομάδα αποδίδονται περίπου 16 ληστείες τραπεζών σε όλη την χώρα, την περίοδο 1990-1995. Στις 15 Δεκεμβρίου 1995 τα δύο αδέλφια, με ένα ακόμη μέλος της ομάδας, απήγαγαν γνωστό βιομήχανο της Βόρειας Ελλάδας, τον οποίο, αφού πήραν λύτρα δεκάδες εκατομμύρια δραχμές, άφησαν ελεύθερο λίγες ημέρες μετά.

Ο Νίκος Παλαιοκώστας συνελήφθη ως καταζητούμενος δραπέτης το 2006 στον Παρνασσό, μετά από μπλόκο της Αστυνομίας.

