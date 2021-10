Κοινωνία

Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Θρίλερ με 6χρονη που βρέθηκε να περπατά μόνη της σε δρόμο στο Περιστέρι.

Για παραμέληση ανηλίκου στο ΑΤ Περιστερίου κρατείται η μητέρα της 6χρονης που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης να περιπλανιέται μόνο του σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Νωρίτερα οι Αρχές είχαν αναζητήσει τους γονείς του παιδιού στο διαμέρισμα που μένουν, αλλά δεν βρήκαν κανέναν.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε στις 9:30 το πρωί από έναν ηλικιωμένο άνδρα να περπατάει μόνο του και το πλησίασε να το βοηθήσει.

Το παιδί που κατάγεται από χώρα της Αφρικής, μιλούσε μόνο γαλλικά και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να απευθυνθεί σε ένα σχολικό συγκρότημα που βρισκόταν κοντά προκειμένου να μάθει μήπως πρόκειται για μαθήτρια. Η απάντηση των εκπαιδευτικών όμως ήταν αρνητική και ειδοποίησαν τη Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της Ασφάλειας, οι οποίοι παρέλαβαν το παιδί και ζήτησαν από τον ηλικιωμένο άνδρα να τους ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα και να τους δώσει κατάθεση.

