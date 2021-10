Κοινωνία

Missing Alert - Άγιος Παντελεήμονας: Βρέθηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί

Το κορίτσι εξαφανίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά, 15 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «To Χαμόγελο του Παιδιού», η ανήλικη Αφγανή βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα βρίσκεται κοντά στην η Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

