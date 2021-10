Κοινωνία

“Επαγγελματίες” διαρρήκτες σε Αττική, Χαλκίδα και Λουτράκι (εικόνες)

Τα πρόσωπα και τα ονόματα των μελών της πολυμελούς σπείρας δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εισαγγελικής διάταξης.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες επτά αλλοδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες και αποθήκες σε Αττική, Χαλκίδα και Λουτράκι και η οποία εξαρθρώθηκε την 30-9-2021 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας .

Οι έξι συλληφθέντες και ο ένας καταζητούμενος κατηγορούνται για 42 διαρρήξεις, ενώ μετά από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, ασημικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από την εγκληματική τους δράση υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις και τον εντοπισμό των διαφευγόντων τη σύλληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476202 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 5-4-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

