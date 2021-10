Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Πέθανε 20χρονος στην Θεσσαλονίκη

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 20χρονος ανεμβολίαστος στο νοσοκομείο "Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης.

Μία τραγική είδηση έγινε γνωστή στην ενημέρωση αναφορικά με την πανδημία και τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν σε όλη την χώρα, σχετικά με τους εμβολιασμένους, αλλά και τους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ένας ανεμβολίαστος 20χρονος στη Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό.

Ο άτυχος νέος διαγνώστηκε θετικός στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 16 όμως, του μηνός εμφάνισε επιδείνωση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου "Παπανικολάου".

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ήπια υποκείμενα νοσήματα.

