Κοινωνία

Η Μυρτώ έγινε δεκτή για θεραπεία στο Ανόβερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από μεγάλο αγώνα, η Μυρτώ έγινε δεκτή για θεραπεία στο κέντρο αποκατάστασης INI HANOVER. Η ανάρτηση της μητέρας της.

Ευχάριστα νέα για τη Μυρτώ που στα 15 της χρόνια έπεσε θύμα άγριας επίθεσης σε παραλία της Πάρου και έκτοτε δίνει τη δική της μάχη για να επανέλθει, με τη μητέρα της να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

Μετά από μεγάλο αγώνα, η Μυρτώ έγινε δεκτή για θεραπεία σε κλινική της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο κέντρο αποκατάστασης INI HANOVER.

Σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας της, Μαρίας Κοτρώτσου, υπάρχει αισιοδοξία για βελτίωση της κατάστασής της, χωρίς ωστόσο, όπως λέει, να αναμένονται θαύματα.

"Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας στην Μυρτώ μου. Πιστεύω ότι η αγάπη και η θετική σκέψη ήταν ουσιαστικά στην όλη πορεία αυτών των ημερών. Μα πάνω και πρώτα από όλα στον Θεό που μας βοηθάει σε όλες τις δυσκολίες να προχωράμε" έγραψε η μητέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: Έφτασαν οι πρώτοι οικίσκοι για τους σεισμόπληκτους

Missing Alert - Άγιος Παντελεήμονας: Βρέθηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)