Κοινωνία

Σταδίου: Φωτιά σε υπόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επί τόπου.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκάλεσε πυκνός καπνός που άρχισε να βγαίνει λίγο πριν τις 17:00 από το υπόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Σταδίου 40 στην Αθήνα, όπου στεγάζεται υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ο καπνός βγαίνει από το δεύτερο υπόγειο του κτιρίου και για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι.

Συνεργεία της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στο σημείο έχουν βάλει ειδικό μηχάνημα για την απομάκρυνση του καπνού από τον χώρο του υπογείου προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή- γιατί εστία πυρκαγιάς δεν έχει βρεθεί. Εκτιμάται ότι πρόκειται πιθανότατα για κάποιο βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστές αλλά αυτό θα διευκρινιστεί μετά την ολοκλήρωση του έργου των πυροσβεστών.

Στο τόπο του συμβάντος επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εμβολιασμένοι: Πλήρης ελευθερία σε ψυχαγωγία και εστίαση



Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Νίκος Τσουμάνης: Τι έδειξε η νεκροτομή