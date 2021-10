Life

“Game Of Chefs”: η 3η δοκιμασία και οι 11 γευσιγνώστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδρεναλίνη στα ύψη στην κουζίνα, ανταγωνισμός, μυστικά και μαγειρικά “κόλπα” και η ώρα της κρίσης από 11άδα ειδικών, στο επεισόδιο της Τετάρτης.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 3η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, όπου τα 4 άτομα των ομάδων των Άγγελου Λάντου, Βασίλη Μουρατίδς και Άνταμ Κοντοβά, που δεν διαγωνίστηκαν στη 1η ομαδική δοκιμασία, θα διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει την ελληνική εκδοχή ενός παραδοσιακού έθνικ πιάτου της μεξικάνικης, της ιαπωνικής ή της ταϊλανδέζικης κουζίνας.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες , θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Ηλίας Μαμαλάκης, Ιωάννα Σταμούλου, Βασίλης Παπικινός, Γιώργος Μάρας, Γιάννης Δεβετζόγλου, Ηλίας Καριώτογλου, Δημήτρης Ρουσουνέλος, Νάντια Μασάχου, Γιώργος Τσίλης, Ιγνάτης Μωυσίδη και Πόπη Σεβαστού.

Τι θα πουν οι γευσιγνώστες για τα πιάτα; Θα καταφέρει η ελληνική κουζίνα να συναντήσει τις τρεις εμβληματικές κουζίνες της διεθνούς γαστρονομίας;

Ποια ομάδα κινδυνεύει, τελευταία στιγμή, να μην βγάλει όλα τα πιάτα;

Τι στρατηγική θα ακολουθήσουν, αυτή τη φορά, οι σεφ για τη λειτουργία των ομάδων τους μέσα στην κουζίνα;

Ποια ομάδα θα κερδίσει; Θα υπάρξει μεγάλη διαφορά ψήφων από τις άλλες δύο ή θα έχουμε ντέρμπι;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook: @gameofchefsgreece

Instagram: @gameofchefsgr

Twitter: @gameofchefsgr





Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Missing Alert - Άγιος Παντελεήμονας: Βρέθηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)