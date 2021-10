Κοινωνία

ΔΙΣ: Ενωμένη απέναντι στις κρίσεις η Εκκλησία

Η συζήτηση κατά την τρίτη ημέρα της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Σε κλίμα ενότητας, σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνατίου, διεξήχθη σήμερα η συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της τρίτης ημέρας των τακτικών εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το θέμα της πανδημίας και η στάση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτή αλλά και οι θεωρίες συνωμοσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης.

Δύο ήταν οι εισηγήσεις της ημέρας, η πρώτη του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ με θέμα «Επιστημονική και Θεολογική προσέγγισις του ιού της πανδημίας. Απαντήσεις εις θεωρίας συνωμοσίας» και η δεύτερη του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ με θέμα «Κανονισμός "Περί κώδικος εκκλησιαστικής διοικητικής διαδικασίας"».

Ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας αναφέρθηκε στις επιστημονικές, θεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, η οποία επηρέασε βαθιά και τον χώρο της Εκκλησίας, αναδεικνύοντας πολλά σημαντικά θεολογικά και ποιμαντικά προβλήματα. «Όμως η Εκκλησία μας, τόνισε, δεν στάθηκε αδρανής, αλλά χειρίσθηκε τη νέα αυτή πραγματικότητα με θαυμαστή διάκριση προβαίνοντας άμεσα σε κάλεσμα προς τον πιστό λαό του Θεού να εντείνει τις προσευχές του, ενώ στη συνέχεια, με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του Θεού και των ανθρώπων και σε συνεργασία με τις επιστημονικές υγειονομικές αρχές, τάχθηκε όπως ακριβώς όφειλε, με όλες της τις δυνάμεις, στο πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας και του ελληνικού λαού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εθνικής αυτής δοκιμασίας».

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για τις πανδημίες και τους λοιμούς του παρελθόντος, στην εμφάνιση και τα συμπτώματα του νέου κορονοϊού, τις ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας και την εμφάνιση του COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε τις ενέργειες της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των δύο ετών της πανδημίας.

Τέλος, έθεσε το ερώτημα «κατά πόσο η Εκκλησία μας είναι σήμερα έτοιμη να διαχειρισθεί τέτοιες κρίσεις;», για να επισημάνει ότι «Η νέα εποχή απαιτεί από την Εκκλησία να αποτάξει ή και να ξεφύγει από τη γραφικότητα, τον αναχρονισμό και τον εφησυχασμό, που οδηγούν στην αποξένωση και στην παραποίηση του ορθοδόξου φρονήματος. Απαιτεί από την Εκκλησία μας να αποβάλλει κάθε ψήγμα εκκοσμικεύσεως και αντ' αυτού να προβάλλει το ασκητικό της ήθος και τον ευχαριστιακό της χαρακτήρα. Απαιτεί από την Εκκλησία μας να είναι ενωμένη και δυνατή. Ευέλικτη, τολμηρή και ομόφωνη στις αποφάσεις της απέναντι στις νέες και μεγάλες αυτές προκλήσεις. Απαιτεί από την Εκκλησία μας να παραμείνει προσηλωμένη στην υπερδισχιλιετή αποστολική και πατερική της παράδοση και να διατηρήσει αλώβητη την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία της ως Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες της αύριο, ενώ την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί η εκλογή προς πλήρωση των πέντε χηρευουσών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μάλιστα, τα Μεγάλα Μηνύματα των εψηφισμένων νέων μητροπολιτών θα τελεσθούν κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης και θα μεταδοθούν απευθείας από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

