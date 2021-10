Πολιτική

Μπογδάνος: Πολιτική κόντρα στον απόηχο της διαγραφής

Η απάντηση του Νίκου Δένδια στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Εμμένει στις θέσεις του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Πολιτική κόντρα ξέσπασε μετά τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου απο την ΚΟ της ΝΔ.

Απάντηση στα στελέχη της αντιπολίτευσης που με αφορμή τη διαγραφή "είδαν" κλίμα διαφοροποίησης του Νίκου Δένδια από τον πρωθυπουργό έδωσε ο ΥΠΕΞ, μέσω Twitter, τονίζοντας ότι «εκπροσωπώ τον Μητσοτάκη, ενεργώ σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό».

Γεωργιάδης: Ορθή και επιβεβλημένη η διαγραφή

Ορθή και επιβεβλημένη χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης την απόφαση του πρωθυπουργού για τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου

«Ο πρόεδρος της ΝΔ πήρε μία απόφαση σωστή. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο κ. Μπογδάνος -φίλος μου, τον συμπαθώ και πολύ, δεν θέλω να πω ψέματα για αυτό- έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Σε μία εβδομάδα που αυτό που πρέπει να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή είναι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και οι φρεγάτες, αποφάσισε ο κ. Μπογδάνος, για λόγους που δεν γνωρίζω, να αλλάξει την ατζέντα. Παρότι και εγώ τον είχα υποστηρίζει πριν από δύο εβδομάδες για να μπορέσει να να ξεπεράσει την κρίση που είχε δημιουργηθεί με τη λίστα με τα παιδιά. Όταν είμαστε πολιτικού φερόμαστε με υπευθυνότητα, καταλαβαίνουμε τη στιγμή, το χώρο και τον τρόπο, και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος -και το λέω έτσι γιατί τον συμπαθώ πραγματικά- τα παραβίασε» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Για το ενδεχόμενο διαγραφής του κ. Μπογδάνου από το κόμμα, είπε ότι ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι έκανε λάθος και θα επιδείξει την ανάλογη συμπεριφορά. Ερωτηθείς αν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος πρέπει να επιστρέψει στην ΚΟ εφόσον ζητήσει συγγνώμη, ο Αδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Εγώ δεν είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν μου αρέσει ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να υποδύεται τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδρος της ΝΔ είναι ένας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχουμε άλλο».

Οικονόμου: Η απόφαση Μητσοτάκη ήταν άμεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την Κ.Ο της Ν.Δ, ήταν άμεση μόλις ενημερώθηκε για τα γεγονότα.

Ο κ. Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παρατήρησε επίσης ότι ο κ. Μπογδάνος «είχε λάβει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση μετά και τη δημοσιοποίηση της λίστας ονομάτων νηπίων και τελικά οι συμπεριφορές κρίνονται σωρευτικά».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Γεραπετρίτης αφήνει παράθυρο επιστροφής του Μπογδάνου

«Ο κ. Γεραπετρίτης ομολόγησε την υποκριτική διαγραφή Μπογδάνου και αφήνει παράθυρο επιστροφής του», σχολίασε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της διαγραφής Μπογδάνου από την ΚΟ της ΝΔ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρινίζει ότι παραμένει μέλος του κόμματος και αφήνει μάλιστα παράθυρο επιστροφής του!

Δεν περιμέναμε τόση ειλικρίνεια από τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού για την υποκριτική και προσχηματική διαγραφή Μπογδάνου, που αναγκάστηκε ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει, μετά τη τοποθέτηση του κ. Δένδια.

Άλλωστε η αιτία της διαγραφής, η παρουσία δηλαδή του κ. Μπογδάνου στην εμφυλιοπολεμική φιέστα του μίσους στο Βίτσι, μαζί με τη Χρυσή Αυγή, αφορά και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη που εκπροσωπήθηκε από τη διευθύντρια του γραφείου του στη Βόρεια Ελλάδα.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης θα τρέμει τους ακροδεξιούς που έχουν πάρει κεφάλι στη ΝΔ, τόσο θα παραμένει έρμαιό τους, θα τους υπουργοποιεί και δεν θα τολμά να φέρει προς κύρωση τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία».

Στο θέμα της διαγραφής Μπογδάνου παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης:

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κ. Μπογδάνος και οι απόψεις του. Το πρόβλημα είναι ότι η ΝΔ και η Κοινοβουλευτική της Ομάδα έχει πολλούς Μπογδάνους και κυρίως ακολουθεί πιστά ο κ. Μητσοτάκης την πολιτική Μπογδάνου σε πολύ κρίσιμης σημασίας εθνικά θέματα, όπως για παράδειγμα είναι αυτό το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία:

Ήρθε ο Πρωθυπουργός της εδώ χθες και δεν τον συνόδευε κανένας Υπουργός της.

Ο κ. Μπογδάνος που είπε αυτά χθες και διεγράφη τα λέει εδώ και καιρό.

Και με βάση αυτά κάνει πολιτική καριέρα και όλη αυτή η ακροδεξιά ομάδα που έχει η ΝΔ και επωάζει ο κ. Μητσοτάκης.

Προφανώς αποδεικνύει ότι άργησε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε στην πραγματικότητα να τον διαγράψει.

Είναι ο ίδιος που, ως ηγέτης της ΝΔ, έχει εγκολπώσει αυτή την ακραία δεξιά ομάδα».

Επιμένει ο Μπογδάνος

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος απάντησε σήμερα μέσω Twitter δείχνοντας ότι επιμένει στις απόψεις του. «Λυπάμαι για τη διαγραφή μου από την Κ.Ο. της ΝΔ. Δυστυχώς, στην πολιτική οι ξεκάθαρες ιδεολογικές τοποθετήσεις έχουν κόστος και ορισμένες αλήθειες δεν λέγονται χωρίς επιπτώσεις» έγραψε ποστάροντας μάλιστα το βίντεο από την ομιλία με τις απόψεις τους περί κομουνιστών.

Λυπάμαι για τη διαγραφή μου από την Κ.Ο. της ΝΔ.



Δυστυχώς, στην πολιτική οι ξεκάθαρες ιδεολογικές τοποθετήσεις έχουν κόστος και ορισμένες αλήθειες δεν λέγονται χωρίς επιπτώσεις. pic.twitter.com/zgJ4E0LMuN