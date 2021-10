Κοινωνία

Αθήνα: “ Έσπρωχναν” ναρκωτικά στο κέντρο

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διακινούσαν ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο αλλοδαποί –ηλικίας 26 και 28 ετών- συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Ο 28χρονος συνελήφθη και για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν σε αστυνομικούς της ανωτέρω ομάδας αναφορικά με τη δράση δύο ατόμων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, κατελήφθησαν να κατέχουν εντός διαμερίσματος όπου αποθήκευαν τις ναρκωτικές ουσίες 11.515 γραμμ. κάνναβης και 2 ζυγαριές ακριβείας, με επακόλουθο την κατάσχεση τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

