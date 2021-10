Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - “Expendables 4”: ξεκινούν τα γυρίσματα οι “Αναλώσιμοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Θεσσαλονίκη Τζέισον Στέιθαμ, Μέγκαν Φοξ και Άντι Γκαρσία. Ετοιμασίες για τα γυρίσματα.

Στις 30 Οκτωβρίου ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα των «Expendables 4», της δεύτερης Χολυγουντιανής παραγωγής που θα φιλοξενηθεί στην πόλη και την Κεντρική Μακεδονία, όπως ανέφερε ο αμερικανός παραγωγός της Millennium Media, Ρόμπερτ Βαν Νόρντεν (Robert Van Norden) μετά από τη συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο κ. Τζιτζικώστας γνωστοποίησε ότι «τα γυρίσματα αυτής της νέας παραγωγής θα γίνουν κατά βάση στο χώρο που θα κατασκευαστούν τα στούντιο της Millenium, στη Θέρμη, αλλά και σε κάποιους ακόμη ελεγχόμενους χώρους ενώ δεν θα γίνουν γυρίσματα σε δημόσιους χώρους άρα δεν θα ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας όπως ενδεχομένως να έγινε κατά την προηγούμενη ταινία με τον Αντόνιο Μπαντέρας».

Ο κ. Βαν Νόρντεν ανέφερε ότι «το αρχικό πλάνο για τους Expendables 4 δεν περιλάμβανε την Ελλάδα» αλλά μετά το «Τhe Enforcer» συνέβη και αυτό. Δήλωσε πολύ χαρούμενος για την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που παρείχαν κατά τα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer», το film office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΚΟΜΕ, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Θέρμης, πολλά υπουργεία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και βέβαια όλοι οι επαγγελματίες που βοήθησαν στην παραγωγή. «Ελπίζουμε να συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά» πρόσθεσε.

Για την ταινία «The Enforcer» είπε ότι είναι εκπληκτική και σημείωσε ότι «ακόμη είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία της ταινίας αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη». Το ίδιο μάλιστα θα συνεχιστεί και για μερικές ακόμη εβδομάδες. «Έχω δει ένα μεγάλο μέρος της ταινίας ως τώρα, είναι υπέροχη, πιστεύω ότι θα αρέσει πολύ σε όλους» πρόσθεσε. Απαντώντας στο ερώτημα δημοσιογράφου τι έκανε την εταιρεία να επιλέξει και πάλι τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, απάντησε: «ήταν κυρίως η επιτυχία της πρώτης ταινίας που κάναμε εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τα αποτελέσματά της, τη συνεργασία που είχαμε με όλους τους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που είχε αποτελέσματα. Κάναμε μια υπέροχη ταινία. Ανυπομονώ να τη δούνε όλοι. Η ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο παρουσιάστηκε μόνη της».

Σχετικά με το αν οι Θεσσαλονικείς θα δούνε τον Σιλβέστερ Σταλόνε στην πόλη απάντησε: «φοβάμαι πως όχι. Θα ολοκληρώσει τα γυρίσματα στην Αγγλία, πριν έλθει η υπόλοιπη ομάδα. Αλλά την υπόλοιπη ομάδα των Expendables 4, κάποια παλιά και κάποια νέα πρόσωπα, θα τους δούμε όλους εδώ». Εξέφρασε τέλος, την ελπίδα να ανακοινώσει με τον Περιφερειάρχη νέες ταινίες πολύ σύντομα για τη νέα χρονιά.

Με αφορμή την ανακοίνωση της πραγματοποίησης της δεύτερης χολυγουντιανής ταινίας που θα γυριστεί στην περιοχή, κ. Τζιτζικώστας είπε: «για τις επόμενες εβδομάδες η Θεσσαλονίκη και η περιοχή μας θα γεμίσει από αστέρες του Χόλυγουντ, παλιούς αλλά και νεότερους, μεγάλα ονόματα, ανθρώπους που θα αναδείξουν για ακόμη μια φορά την περιοχή μας και τις δυνατότητες που έχει η Κεντρική Μακεδονία να πρωταγωνιστήσει στον παγκόσμιο χάρτη των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Κάτι που από την αρχή είχαμε θέσει ως στόχο, ως διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και προσωπικά, βλέπουμε να γίνεται πράξη και αυτό μας ικανοποιεί πολύ».

Ανέφερε, επίσης ότι «η ταινία θα έχει ένα προϋπολογισμό ύψους 19 εκ. ευρώ για το κομμάτι που θα γυριστεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το 50% περίπου της συνολικής ταινίας θα γυριστεί εδώ και τα γυρίσματα θα διαρκέσουν περίπου 30 ημέρες ημερολογιακές. Θα δημιουργηθούν μέσα από αυτή την παραγωγή εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς, θα χρειαστούν ηθοποιοί, θα χρειαστούν άνθρωποι από τον κατσκευαστικό χώρο, θα χρειαστούν άνθρωποι στην τροφοδοσία και σε πολλές υπηρεσίες».

Τόνισε, επίσης, ότι η περιοχή θα υποδεχτεί «το σύνολο των ηθοποιών των Expendables με ενδεχομένως μία εξαίρεση» και υπογράμμισε ότι «θα έχουμε τη δυνατότητα και με την καλή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το film office να αποδείξουμε για ακόμη μια φορά στις εταιρείες του Χόλυγουντ ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι μια φιλόξενη περιοχή και η Ελλάδα πια με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει είναι μια φιλόξενη χώρα για τα γυρίσματα τέτοιων παραγωγών». Έκανε, άλλωστε, λόγο για τεράστια παραγωγή, ευχαρίστησε την εταιρεία μέσω του film office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον στρατό, την ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική και ζήτησε τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των υπηρεσιών του δημοσίου που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία και οι οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να συμβάλλουν για την πραγματοποίηση αυτής της χολυγουντιανής ταινίας.

«Είμαστε εδώ. Έχουμε καταφέρει μετά από πολύ σκληρή δουλειά και κόπο να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν, να πιστέψουν στις προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας και να βάλουμε πια την περιοχή μας για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών και θα συνεχίσουμε και σας λέω από σήμερα ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε εδώ για νέες εξίσου καλές ανακοινώσεις» πρόσθεσε. Γνωστοποίησε, τέλος, ότι μια μεγάλη σημαντική διαφορά από την προηγούμενη ταινία που γυρίστηκε εδώ είναι οι εντυπωσιακές υποδομές και τα κινηματογραφικά σετ που δημιουργούνται γι αυτή τη συγκεκριμένη ταινία. «Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα» σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Missing Alert - Άγιος Παντελεήμονας: Βρέθηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί