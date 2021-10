ΗΠΑ - Τέξας: Πυροβολισμοί σε λύκειο (βίντεο)

Υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε ένα λύκειο του Τέξας, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων, αναφέρει η αστυνομία και μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

«Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, στο λύκειο του Τίμπερβιου», ανέφερε η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Twitter.

Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC επιβεβαίωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν θύματα.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

??????#URGENT: Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas#Arlington l #TX

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY