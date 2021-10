Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: σοβαρά επεισόδια στο Σύνταγμα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε ελαφρά ένας διαδηλωτής. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργάνωσαν στα Προπύλαια οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ με αφορμή την κατεπείγουσα αγωγή που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας εναντίον των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών για να κηρυχθεί η απεργία – αποχή για την αξιολόγηση παράνομη και καταχρηστική.

Η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και η ΟΙΕΛΕ δηλώνουν ανυποχώρητες στην απόφαση για απεργία-αποχή και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, έχοντας πλέον και την υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ.

Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν πορεία προς την Βουλή και η αστυνομία στην προσπάθεια να παραμείνει ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου απώθησε τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών.

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Την 18.00 ώρα σήμερα (Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021), με πρωτοβουλία διαφόρων Ομοσπονδιών, πραγματοποιήθηκε Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν (350) περίπου άτομα, στο χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την 19.00 ώρα 250 άτομα εκ των συγκεντρωθέντων ξεκίνησαν πορεία μέσω των οδών Κοραή, Σταδίου, Β. Γεωργίου με κατάληξη την Πλατεία Συντάγματος. Την 19.20 ώρα, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με τις εντολές του Διαμεσολαβητή Αστυνομικού σε συμφωνία με τους πορευθέντες, ξαφνικά ικανός αριθμός αυτών, προσπάθησε να καταλάβει πλήρως την οδό Σταδίου ( Β. Γεωργίου) διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Άμεσα επενέβησαν οι Αστυνομικές Δυνάμεις προκειμένου να οριοθετήσουν εκ νέου την πορεία και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Με τις κατάλληλες κινήσεις και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων, οι Αστυνομικές Δυνάμεις περιόρισαν τους συγκεντρωμένους, και αποκαταστάθηκε η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, η οποία είχε διακοπεί επί πεντάλεπτο.

Στη συνέχεια, μέρος των συγκεντρωθέντων παρέμεινε επιτηρούμενο από τις Αστυνομικές Δυνάμεις, στη Λ. Αμαλίας έως την 19.50 ώρα όπου και αποχώρησαν, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Προανακρίσεως επελήφθη η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ενώ για τα συμβάντα στην ανωτέρω συγκέντρωση, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

