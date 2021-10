Πολιτική

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: Ήμουν απέναντι στον Κασιδιάρη, ο Δένδιας είχε κακή πληροφόρηση

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής μίλησε για όσα έγιναν χθες στη Βουλή, απείλησε με προσφυγή στη Δικαιοσύνη και μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια.

«Μέχρι χθες υπήρχαν πολλοί που έκριναν τις τοποθετήσεις μου, ως μία αλληλουχία δηλώσεων ως ‘σανό’ για να οδηγήσω πλήθη. Σήμερα έλαβαν τις απαντήσεις τους. Είμαι αδιαπραγμάτευτος στις Αρχές μου», δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μία μέρα μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις πρώτες τηλεοπτικές δηλώσεις του που έκανε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε τον «αντικομμουνισμό» ως «απαραίτητη συνεκτική αρχή του φιλελευθερισμού».

«Λέω δημόσια, πολλές φορές, αυτά τα οποία οι πολίτες ή οι ψηφοφόροι μου λένε στα τραπέζια και στα καφενεία», υποστήριξε, επισημαίνοντας πως η αποστροφή του ότι, «ο μεγαλύτερος πονοκέφαλός μας είναι οι κομμουνιστές», ήταν δήλωση του Γρίβα.

Κάλεσε τους πολίτες να «δουν ολόκληρη την ομιλία μου» και χαρακτήρισε «συναινετικό» τον τρόπο που απευθύνθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. «Τους κάλεσα να ψηφίσουν τη συμφωνία», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη διένεξή του με το ΚΚΕ και συγκεκριμένα με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, είπε πως δεν είχε «καμία διάθεση για πρόκληση. Η μοναδική πρόκληση ήταν όταν απρόκλητα εμφανίστηκε ο κ.Παφίλης», ενώ πριν οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν ήταν καν στην αίθουσα.

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων ανήλικων προσφυγόπουλων επέμεινε να διευκρινίζει πως έγινε «αναπαραγωγή και όχι δημοσιοποίηση και ζήτησα αμέσως συγγνώμη», ενώ κληθείς να σχολιάσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων διαδηλωτή – υποστηρικτή του ΚΚΕ είπε πως «δεν ήταν διαδηλωτής, ήταν υποψήφιος του ΚΚΕ σε τοπικές εκλογές».

Όσο για την πορεία στην οποία εμφανίστηκε με τον βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, είπε πως «ήμουν ενάντια κι όχι μαζί με τον Κασιδιάρη. Η παρουσία μου εκεί είχε στόχο να προστατευτούν οι κάτοικοι από τους πραγματικά φασίζοντες» και δήλωσε «περήφανος» που φωτογραφήθηκε με τα ΜΑΤ.

Χαρακτήρισε λάθος, επίσης, τη δήλωση για τα τανκς στην ΕΡΤ και επέμεινε ότι, ήταν «απέναντι στον Κασιδιάρη» αλλά και ότι, «είχε κακή πληροφόρηση ο Υπουργός (Δένδιας)».





«Έχω δεχθεί τραμπουκισμό και από τη ΧΑ και από την άκρα αριστερά», υποστήριξε και διερωτήθηκε αν «είναι ατόπημα για έναν βουλευτή να εκθέτει τις διαχρονικές αντεθνικές θέσεις που οδηγούν στη σημερινή τους στάση. Οφείλουμε να λέμε αλήθειες από το βήμα της Βουλής».

Έκανε λόγο για «στοχοποιητκές ύβρεις από τον κ.Παφίλη, οι οποίες που απειλούν τη σωματική μου ακεραιότητα».

«Περίμενα χθες ότι, όταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ εκστόμιζε στοχοποιητικές ύβρεις κατά της ΝΔ και αποκαλούσε την παράταξη ‘ταγματασφαλίτες’ ο κ.Υπουργός ή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβέρνησης θα έκανε αυτό που έκανα.

Η αίσθησή μου είναι ότι, ο Πρωθυπουργός αποκόμισε την ορθή εικόνα της επικαιρότητας της συμφωνίας με τη Γαλλία σε μία εκτροπή, η οποία έγινε για το μόνο λόγο ότι, δημιουργήθηκε ένταση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτή η εκτροπή της επικαιρότητας από αυτήν την κεφαλαιώδη συμφωνία», είπε.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι απείρως βαρύτερο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να αποκαλεί βουλευτή Χρυσαυγίτη και ρουφιάνο και ολόκληρη παράταξη απογόνους των ταγματασφαλιτών για να δικαιολογήσει το γιατί το ΚΚΕ έχει αντεθνική στάση», είπε και μιλώντας «καφενειακά» δήλωσε πως «το όλο σκηνικό έγινε χθες επειδή επιμένω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου» και ξεκαθάρισε πως λύνει τις διαφορές του στη Δικαιοσύνη.

Σε παρέμβαση που έγινε από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ λίγο πριν κάνει παρέμβαση στο δελτίο του ΑΝΤ1 ο ίδιος ο Θανάσης Παφίλης, ξεκαθαρίστηκε πως η αποστροφή του χθες στη Βουλή αφορούσε τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και όχι ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία.





Ερωτηθείς τέλος για τα σενάρια του να προσχωρήσει σε κάποιο από τα κόμματα του Φαήλου Κρανιδιώτη ή του Θάνου Τζήμερου, απάντησε με την εισαγωγική του δήλωσε, πως «μέχρι χθες πολλοί καλοθελητές προσπαθούσαν να πουν ότι είμαι ένα λαγός που δεν έχει αρχές και κάνει πολιτικό μάρκετινγκ. Οι ίδιοι καλοθελητές ασχολούνται με σενάρια που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τις επιδιώξεις ούτε με τους στόχους μου» και υποστήριξε πως «από αύριο η ΝΔ θα συνεχίσει να λαμβάνει 158 ψήφους. Θα παραμείνω συντεταγμένος με τις Αρχές που διέπουν έναν ολόκληρο χώρο», ενώ για τα εκλογικά του σχέδια είπε πως «οι εκλογές αργούν».

«Αναγνωρίζω ότι, ένας άπειρος βουλευτής χθες ίσως να είπε σωστά πράγματα σε λάθος χρόνο, επαφίεται στους εμπειρότερους να προσφέρουν τις καλές υπηρεσίες τους στον Πρωθυπουργό», κατέληξε.

Στο κλείσιμο της συνέντευξης του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ζήτησε να κάνει παρέμβαση ο Θανάσης Παφίλης, με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να αρνείται την αντιπαράθεση.