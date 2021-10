Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Τρικάκια από τον Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι της

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής τουλάχιστον 15 προσαχθέντες.

Σε 15 προσαγωγές προχώρησε, αργά το απόγευμα, η αστυνομία για «παρέμβαση» της αναρχικής ομάδας «Ρουβίκωνας» έξω από το σπίτι της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Μεταξουργείο.

Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια και φώναξαν συνθήματα, ενώ αμέσως τράπηκαν σε φυγή.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Facebook η «παρέμβαση» του Ρουβίκωνα πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη συμπαράστασης στους Γιώργο Καλαϊτζίδη και Νίκο Ματαράγκα που κατηγορούνται για την εκτέλεση ενός εμπόρου ναρκωτικών στα Εξάρχεια το 2016.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

